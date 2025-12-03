Μετωπική επίθεση σε συμμάχους του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο, κατηγορώντας «τα φανατικά φιλοπολεμικά» κράτη ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και επιμένοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορεί να κερδηθεί στο πεδίο της μάχης.

Ο Πέτερ Σιγιάρτο επανέλαβε ότι η Ουγγαρία δεν πρόκειται να αποστείλει «ούτε όπλα ούτε χρήματα» στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ουγγρική κυβέρνηση «στηρίζει πλήρως» τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να ανατραπεί στο πεδίο της μάχης», διαμηνύοντας, μάλιστα, ότι η Ουκρανία «θα πρέπει να λογοδοτήσει» για τον τρόπο που έχει αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά χρήματα.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Σιγιάρτο χαρακτήρισε «εξοργιστικές» τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, εκτιμώντας ότι «θέτουν σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».



