Σομαλία: 4,4 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν να υποστούν λιμό ως τον Ιούνιο

Σχεδόν 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να υποστούν λιμό στη Σομαλία μέχρι τον Ιούνιο, κυρίως εξαιτίας της ξηρασίας, αριθμός αυξημένος κατά ένα εκατομμύριο και πλέον σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, προειδοποιεί έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Η έκθεση αυτή του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης για τη διατροφική ασφάλεια (IPC), που αξιοποιούν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, εκτιμά πως το πρώτο τρίμηνο του 2023, σχεδόν 3,4 εκατ. κάτοικοι, ή το 17% του πληθυσμού της Σομαλίας, είναι αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια, καθώς τα τέλη του 2024 σημαδεύτηκαν από τη μείωση της αγροτικής παραγωγής εξαιτίας του ότι οι βροχές ήταν ανεπαρκείς.

Χθες Τετάρτη ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε εναντίον της «επιδείνωσης της διατροφικής ασφάλειας» στο κράτος στο Κέρας της Αφρικής.

Η ανάλυση του IPC προβλέπει ότι μεταξύ του Απριλίου και του Ιουνίου, 4,4 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά —το 23% του πληθυσμού— θα βρεθούν σε κατάσταση οξείας διατροφικής ανασφάλειας, κυρίως επειδή οι βροχές του μουσώνα αναμένεται να είναι κατώτερες του μέσου όρου, της συνέχισης της ένοπλης σύρραξης, των υψηλών τιμών και πλημμυρών κατά τόπους.

Η έκθεση εκτιμά ακόμη πως κατά τη διάρκεια του 2025 τουλάχιστον 1,7 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών (+4% σε σύγκριση με το 2024) αναμένεται να υποστούν οξύ υποσιτισμό και θα χρειαστούν θεραπεία για την αντιμετώπισή του, ανάμεσά τους 466.000 που θα καταταχτούν στην κατηγορία του ακραίου οξύ υποσιτισμού.

«Η επιδείνωση της ξηρασίας, οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις και η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη υπονομεύουν τα μέσα για την επιβίωση, βυθίζοντας οικογένειες ακόμα πιο βαθιά σε κρίση», τόνισε ο Ετιέν Πέτερσμιτ, αντιπρόσωπος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στη Σομαλία.

Ο FAO αντιδρά στην κατάσταση αυτή «αυξάνοντας την υποστήριξή του στην αγροτική παραγωγή, ενθαρρύνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων», πρόσθεσε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Οργανισμού.

Κατά την εκτίμηση του ΟΗΕ, λίγοι λιγότεροι από 6 εκατομμύρια Σομαλοί θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια το 2025. Όμως, με φόντο τη χρόνια υποχρηματοδότηση, το σχέδιο ανθρωπιστικής αντίδρασης που παρουσιάστηκε στα τέλη Ιανουαρίου καλεί να συγκεντρωθεί χρηματοδότηση 1,43 δισεκ. δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια κατά προτεραιότητα σε 4,6 εκατομμύρια ανθρώπους.

