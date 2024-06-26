Κένυα: Aποσύρεται το φορολογικό νομοσχέδιο- 23 οι νεκροί των αναταραχών

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού 2024-25 που προβλέπει αυξήσεις φόρων, την επομένη αιματηρών συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας σε όλη χώρα.

«Έχοντας ακούσει προσεκτικά τον λαό της Κένυας, ο οποίος φώναξε δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θέλει επουδενί αυτό το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2024, σκύβω το κεφάλι μου και δεν θα υπογράψω το νομοσχέδιο προϋπολογισμού του 2024, το οποίο ως εκ τούτου θα αποσυρθεί». δήλωσε ο Ρούτο σε διάγγελμά του.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν από σφαίρες που δέχθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Κένυα, ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της χώρας.

«Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η χώρα έγινε μάρτυρας μιας εκτεταμένης έκφρασης δυσαρέσκειας για το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε, που δυστυχώς οδήγησε σε απώλεια ζωών...», πρόσθεσε ο Κενυάτης πρόεδρος.

Η ψηφοφορία επί του κειμένου χθες Τρίτη από το Κοινοβούλιο, όπου το προεδρικό κόμμα έχει τη η πλειοψηφία, προκάλεσε την οργή των διαδηλωτών που κινητοποιήθηκαν τρίτη μέρα διαδηλώσεων ενάντια στο νομοσχέδιο.

Το πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στο Κοινοβούλιο, λεηλατώντας και πυρπολώντας κτίρια, σε μια επίθεση που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία της ανεξάρτητης από το 1963 χώρας.

Σύμφωνα με αρκετές ΜΚΟ, η αστυνομία έκανε χρήση πραγματικών πυρών κατά του πλήθους.

Το Ναϊρόμπι και πολλές πόλεις ήταν επίσης το σκηνικό λεηλασιών. Κτίρια κάηκαν στο Ελνορέτ, στην κοιλάδα Ριφτ, προπύργιο του προέδρου Ρούτο.

Ο πρόεδρος ζήτησε εθνική διαβούλευση.

«Δεδομένου ότι αποσύρθηκε το νομοσχέδιο του 2024, είναι απαραίτητο να κάνουμε μια συζήτηση ως έθνος προς τα εμπρός (...) Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση του χρέους μας (...) Προτείνω όλοι μαζί να εμπλακούμε και οι νέοι του έθνους μας, οι γιοι και οι κόρες μας», είπε.

Για την κυβέρνηση, αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα ήταν απαραίτητα για να αποκατασταθεί το περιθώριο ελιγμών στη χώρα, με μεγάλο χρέος (το δημόσιο χρέος φτάνει περίπου στο 70% του ΑΕΠ) και να χρηματοδοτήσει τον φιλόδοξο προϋπολογισμό της για την περίοδο 2024-25 με 29 δισεκατομμύρια ευρώ των δαπανών, ποσό ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.