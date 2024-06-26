Πιθανή συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Καζακστάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν πιθανότατα θα συναντηθούν στο Καζακστάν στις αρχές Ιουλίου. Σε αναμονή επιβεβαίωσης από τη Μόσχα.

Η Τουρκία επιβεβαιώνει πιθανή συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στις 3-4 Ιουλίου. Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι δυο ηγέτες θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Καζακστάν. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, και ο Χακάν Φιντάν είπε ότι ο Ερντογάν «πιθανότατα» θα συναντηθεί με τον Πούτιν στο Καζακστάν «τις επόμενες ημέρες», σηματοδοτώντας έναν πιθανό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο ηγετών. Το δε τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να συναντήσει τον Πούτιν στην Αστάνα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις 3-4 Ιουλίου. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα πρόκειται για την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Σότσι της Ρωσίας.



Πάντως, ο Φιντάν επισκέφθηκε τη Ρωσία στις αρχές Ιουνίου, συμμετείχε στη συνάντηση των BRICS και συζήτησε το θέμα της συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Βέβαια, από τον περασμένο Σεπτέμβριο η επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία είχε αναβληθεί πολλές φορές, με την τελευταία στις 12 Φεβρουαρίου. Για τις αναβολές της επίσκεψης δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, ωστόσο το ουκρανικό φαίνεται ότι ήταν ένα από καίρια ζητήματα στο οποίο η Άγκυρα θέλει να παίξει και πάλι ρόλο διαμεσολαβητή.

Η συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν -εφόσον λάβει χώρα- θεωρείται κρίσιμη για τις τουρκο-ρωσικές σχέσεις, καθώς στον χρόνο που μεσολάβησε η Άγκυρα προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι αρεστό στον Ρώσο πρόεδρο ύστερα από τους στενούς εμπορικούς και ενεργειακούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με την Τουρκία. Ιδιαίτερα στο ουκρανικό, μία συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν θα έδειχνε αν η Άγκυρα κλίνει περισσότερο προς το ΝΑΤΟ παρά προς τη Μόσχα.

