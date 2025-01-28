Σολτς: H εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα θα ήταν απαράδεκτη

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ξεκαθάρισε σήμερα Τρίτη ότι μια εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, όπως πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν "απαράδεκτη".

"Υπό το φως πρόσφατων δημόσιων δηλώσεων, λέω ξεκάθαρα ότι οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού - η ιδέα σύμφωνα με την οποία οι πολίτες της Γάζας θα εκδιωχθούν προς την Αίγυπτο ή την Ιορδανία - είναι απαράδεκτο", δήλωσε ο Σολτς κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Βερολίνο.

Σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, ο οποίος άρχισε με την επίθεση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόβαλε την ιδέα να "καθαρίσει" η Λωρίδα της Γάζας μετά τη σύγκρουση και οι κάτοικοί της να μεταφερθούν από τον θύλακα που καταστράφηκε λόγω του πολέμου, στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία, "ένα άλλο μέρος όπου θα μπορούσαν ίσως να ζήσουν ειρηνικά κάποια στιγμή".

Μιλώντας σήμερα, ο Σολτς επανέλαβε την υποστήριξή του σε μια λύση που θα βασίζεται στην συνύπαρξη δύο κρατών και δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

"Η ειρήνη δεν είναι δυνατή παρά μόνο εάν υπάρχει η ελπίδα για ένα αυτόνομο μέλλον", δήλωσε ο Σολτς. "Όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει μια ευκαιρία για ειρήνη στην περιοχή η οποία δεν θα βασίζεται στην αυτονομία της Δυτικής Όχθης και της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό κράτος (πρέπει να ξέρουν ότι) αυτό δεν θα λειτουργήσει", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

