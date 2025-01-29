Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο ανθρώπους στη διάρκεια ξεχωριστών εφόδων που πραγματοποίησαν τη νύχτα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων η μία στην Τζενίν όπου ο στρατός πραγματοποιεί μεγάλη επίθεση.

Το υπουργείο, που έχει τη βάση του στη Ραμάλα όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ένας 25χρονος, ο Οσάμα Αμπού αλ-Χίτζα, σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Τζενίν "από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα".

Ο στρατός έχει εξαπολύσει μεγάλη στρατιωτική επίθεση στην περιοχή της Τζενίν, η οποία τώρα είναι στην όγδοη μέρα της.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι "εξόντωσε τουλάχιστον 15 τρομοκράτες" και συνέλαβε 40 άτομα που καταζητούνταν στη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Αμπού αλ Χίτζα είναι ο 16ος άνθρωπος που σκοτώνεται κατά την επιχείρηση αυτή, που ώθησε πολλούς κατοίκους του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, να φύγουν από την περιοχή.

Σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης πως ένας 23χρονος Παλαιστίνιος, ο Άιμαν Νάτζι, "σφαγιάστηκε" στην πόλη Τουλκάρεμ (βόρεια) από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο στρατός δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ερευνά τα δύο συμβάντα.

Η Τουλκάρεμ, η Τζενίν και οι προσφυγικοί καταυλισμό τους θεωρείται ότι στεγάζουν ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, που διεκδικούν μια εναλλακτική στην Παλαιστινιακή Αρχή στη τη μάχη κατά του Ισραήλ.

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζενίν ήταν στο επίκεντρο των πρώτων ημερών της ισραηλινής επιχείρησης "Ατσάλινο Τείχος" με σκοπό τον θάνατο Παλαιστίνιων ακτιβιστών που συνδέονται με τα κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ.

Η βία αυξήθηκε σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 863 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό ή από εποίκους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιδρομών στην περιοχή την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά επίσημα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

