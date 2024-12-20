Για «συνθήκες πολέμου» κάνει λόγο αυτόπτης μάρτυρας που ήταν παρών στην τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Υπενθυμίζεται ότι τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο στις 7:04 το απόγευμα τοπική ώρα έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης με τα γερμανικά μέσα να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έντεκα νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.

Η «Mitteldeutsche Zeitung» μίλησε σε ανώνυμους αυτόπτες μάρτυρες.

Μια γυναίκα λέει ότι ο δράστης «οδήγησε στην παραμυθένια περιοχή της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Μαγδεμβούργου σε όλα τα σημεία πατώντας ανθρώπους». Εκεί υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός οικογενειών. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει στο πλάι με το παιδί της.

Ένας εστιάτορας αναφέρει ότι ο δράστης πέρασε ακριβώς δίπλα από το περίπτερο με τα μπέργκερ. Ο άντρας αναφέρει ότι βίωσαν συνθήκες πολέμου».

