Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλόκαρε την Τρίτη το νομοσχέδιο που προέβλεπε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως «αντίποινα» για τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Το σώμα καταψήφισε το νομοσχέδιο με 54 ψήφους κατά έναντι 45 υπέρ.

Σημειώνεται ότι το επίμαχο νομοσχέδιο είχε περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χάρη στην πλειοψηφία που διαθέτουν εκεί οι Ρεπουμπλικανοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.