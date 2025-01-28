Τρεις δημοσιογράφοι του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού καναλιού Halk TV, μεταξύ των οποίων και η κεντρική παρουσιάστριά του, συνελήφθησαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ιδιοκτήτης του καναλιού, Τζαφέρ Μαχίρογλου, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι «η παρουσιάστρια του Halk TV, ο διευθυντής προγράμματος Σερχάν Ασκέρ και ο Μπαρίς Πεχλιβάν συνελήφθησαν στα γραφεία του καναλιού, ενώ προετοίμαζαν το βραδινό πρόγραμμα».

Το Halk TV («Η τηλεόραση του λαού») πρόσκειται στο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό (CHP).

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet, οι τρεις δημοσιογράφοι κατηγορούνται ότι ηχογράφησαν και μετέδωσαν «μια συζήτηση με έναν εμπειρογνώμονα» ο οποίος κατηγορείται από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ότι γνωμοδοτεί σε δίκες που τον αφορούν και αλλάζει την πορεία τους σε βάρος του.

«Δώσαμε το μικρόφωνο στον εμπειρογνώμονα που στοχοθετήθηκε από τον δήμαρχο Ιμάμολγου, όπως το έκανε και η (εφημερίδα) Yeni Safak, που είναι γνωστό ότι πρόσκειται στην κυβέρνηση» είπε ο ρεπόρτερ Μπαρίς Πεχλιβάν πριν από τη σύλληψή του. «Όμως εμάς, μας έθεσαν υπό κράτηση», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη φυλακιστεί πέντε φορές «στα 22 χρόνια βασιλείας του AKP», του κόμματος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου σχολίασε ότι «ο νόμος χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να σπείρει τον φόβο σε όλη την κοινωνία», τονίζοντας ότι «η αδικία έχει γίνει συνηθισμένη πρακτική της εξουσίας».

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις συλλήψεις ενώ η ένωση δημοσιογράφων TGS έκανε λόγο για «μια νέα ντροπιαστική σελίδα στην ιστορία του Τύπου» στην Τουρκία, εκτιμώντας ότι οι συλλήψεις «ενσαρκώνουν τις πιέσεις που ασκούνται στο επάγγελμά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.