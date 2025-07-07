Ένα σοκαριστικό έγκλημα που έγινε το 2024 βλέπει τώρα το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ. Άνδρας 33 ετών από την Πενσιλβάνια κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του, δημοσίευσε βίντεο με το κομμένο κεφάλι του στο διαδίκτυο και ζήτησε από άλλους πολίτες να τον βοηθήσουν να προσπαθήσει να ανατρέψει τον... Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζάστιν Μον (Justin D. Mohn), 33 ετών δολοφόνησε τον πατέρα του Μάικλ Μον (Michael F. Mohn) τον Ιανουάριο του 2024 μέσα στο σπίτι τους, στο Levittown και πρόκειται να δικαστεί σήμερα.

Justin Mohn of Middletown Township is accused of 16 different crimes, including first-degree murder, in the death of his father. https://t.co/eIa32N4Xmj — WFMZ-TV 69News (@69News) July 6, 2025

Ο 33χρονος πατροκτόνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, κακοποίηση πτώματος, εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και άλλα αδικήματα.

Pennsylvania man accused of beheading father and posting video of his severed head to stand trial https://t.co/kN2QhSsWbB pic.twitter.com/pZ7SYYpe5R — The Independent (@Independent) July 7, 2025

Το αρρωστημένο έγκλημα

Ο Μον πυροβόλησε τον 68χρονο πατέρα του με ένα πιστόλι που είχε αγοράσει πρόσφατα και στη συνέχεια τον αποκεφάλισε με ένα κουζινομάχαιρο και μια ματσέτα.

Για 14 λεπτά μετέδιδε ζωντανά στο YouTube τη διαδικασία του αποκεφαλισμού του πατέρα του, σε ένα βίντεο που έμεινε για αρκετές ώρες στην πλατφόρμα, πριν αφαιρεθεί.

Στη συνέχεια έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και σκαρφάλωσε σε έναν φράχτη 6 μέτρων στο Φορτ Ιντιάνταουν Γκαπ, το αρχηγείο της Εθνοφρουράς της πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο «είχε την ελπίδα να κάνει τους στρατιώτες να κινητοποιήσουν την Εθνοφρουρά της Πενσιλβάνια να εξεγερθούν εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» όπως είχε δηλώσει πέρυσι η εισαγγελέας της κομητείας Μπακς, Τζένιφερ Σορν.

Ο 33χρονος τελικά συνελήφθη στο σημείο, έχοντας στην κατοχή του το πιστόλι που σκότωσε τον πατέρα του και ένα στικάκι USB με φωτογραφίες ομοσπονδιακών κτιρίων και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

Το θύμα, ο 68χρονος πατέρας του, ήταν μηχανικός στο γεωπεριβαλλοντικό τμήμα του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ.

Στο 14λεπτο βίντεο στο YouTube, ο Μον αποκάλεσε τον πατέρα του προδότη, γιατί δούλευε για 20 χρόνια για την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ενώ τον αποκεφάλισε, έκανε επικριτικά σχόλια για την κυβέρνηση, τη μετανάστευση και τα σύνορα, τη δημοσιονομική πολιτική, την αστική εγκληματικότητα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε απόσπασμα του βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον αποκεφαλισμό, ο 33χρονος δήλωσε ότι «ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει πια καμία εξουσία» και ότι αυτός είναι πλεόν ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ».

Creepy video shows 32-year-old Justin Mohn shortly after he killed and beheaded his father inside their family home in January 2024. He was charged with first-degree murder, abuse of a corpse, three counts of terrorism and additional charges. pic.twitter.com/UfDNKyalAe — Morbid Knowledge (@Morbidful) March 29, 2024

Πηγή: skai.gr

