Μπάρακ: Όπως ορίζεται από την αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει να κατέχει S-400 για να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35

Ο Μπάρακ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία βρίσκονται σε συζητήσεις για τους S-400 και την επιθυμία της Άγκυρας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35

Τομ Μπάρακ

Η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να διαθέτει το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 αν θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την κατασκευή και αγορά αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο Τομ Μπάρακ.

Ο Μπάρακ, βασικός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης στην Τουρκία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις σχετικά με τους ρωσικούς S-400 που αγόρασε η Άγκυρα πριν από περίπου μια δεκαετία και την «επιθυμία της να επανενταχθεί» στο πρόγραμμα F-35.

Ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας ότι είναι ανοιχτός στην αγορά αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία. Ωστόσο, σημειώνει το Bloomberg, οι δηλώσεις του Μπάρακ υπογραμμίζουν την επιμονή της Ουάσιγκτον - με την υποστήριξη άλλων μελών του ΝΑΤΟ - ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα για να δοθεί λύση στο ζήτημα. Είναι ένα βήμα που η Άγκυρα δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει προθυμία να κάνει.

«Όπως ορίζεται από την αμερικανική νομοθεσία, η Τουρκία δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 για να επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Μπάρακ. Η στενή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν οδήγησε «στις πιο εποικοδομητικές συζητήσεις για το θέμα αυτό σε σχεδόν μια δεκαετία», πρόσθεσε. «Ελπίζουμε ότι αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική εξέλιξη τους επόμενους μήνες, η οποία θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ όσο και της Τουρκίας», πρόσθεσε ο Μπάρακ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπάρακ δήλωσε ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες και ότι η Τουρκία πλησιάζει στο να απαλλαγεί από τους S-400.

Η Τουρκία εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της αμυντικής της βιομηχανίας χωρίς να απαιτήσουν από την Άγκυρα να εγκαταλείψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα.

Η Τουρκία απέκτησε τους S-400 μετά από μια απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πραξικοπηματίες χρησιμοποίησαν αμερικανικά μαχητικά F-16 για να βομβαρδίσουν σημαντικούς στόχους, όπως το τουρκικό κοινοβούλιο και την περιοχή γύρω από το παλάτι του Ερντογάν. Η Τουρκία έχει δοκιμάσει τους S-400 τουλάχιστον μία φορά και τους κρατάει κοντά στην Άγκυρα.

