Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί για πρώτη φορά τη Χαμάς και άλλα παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα πως διέπραξαν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», συμπεριλαμβανομένου αυτού «της εξόντωσης», κατά τη διάρκεια της εφόδου τους στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν.

Με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα, η ΜΚΟ αναφέρει: «Παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις διέπραξαν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις τους στο νότιο Ισραήλ που άρχισαν την 7η Οκτωβρίου 2023».

Όπως εξηγεί, οι σφαγές αμάχων την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτελούσαν το «έγκλημα της εξόντωσης», που είναι «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ενώ απαριθμεί κι άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανάμεσά τους ομηρίες, φυλακίσεις, βασανισμούς, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βιασμούς και «άλλες μορφές σεξουαλικής βίας».

Παλαιστινιακές οργανώσεις, κυρίως της Χαμάς, «συνέχισαν να διαπράττουν παραβιάσεις και εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου» μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, ιδίως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρατώντας ομήρους, υποβάλλοντας τους σε «κακομεταχείριση» και κρατώντας επίσης «πτώματα», προσθέτει η Αμνηστία.

Το κείμενο πάντως συμπεραίνει ότι η Χαμάς, πιο συγκεκριμένα ο στρατιωτικός βραχίονάς της, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ, έφεραν την «κύρια ευθύνη» για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν, ενώ αποδίδει επίσης - μικρότερη - ευθύνη στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και τον στρατιωτικό βραχίονά του, τις Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Ακσά, καθώς και σε «παλαιστίνιους πολίτες», που δεν ήταν ενταγμένοι σε κάποια παράταξη.

Εξόντωση από την Χαμάς και γενοκτονία από το Ισραήλ

Κατά την έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Την ίδια ημέρα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας 251 όμηροι, ανάμεσά τους 44 άνθρωποι που ήταν ήδη νεκροί.

Από τους 207 ομήρους που μεταφέρθηκαν εκεί, 41 πέθαναν ή σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία. Πλέον όλοι οι αιχμάλωτοι και οι όμηροι έχουν επαναπατριστεί, με την εξαίρεση ενός Ισραηλινού, το πτώμα του οποίου παραμένει στον παλαιστινιακό θύλακο.

Για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου, η μη κυβερνητική οργάνωση υπογραμμίζει πως δεν κατάφερε να πάρει συνέντευξη παρά από μια επιζήσασα και δεν είναι κατά συνέπεια σε θέση να προσδιορίσει το εύρος και την έκτασή τους.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί ταυτόχρονα το Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα. Εκτίμησε στα τέλη του Νοεμβρίου πως «συνεχίζεται χωρίς διακοπή» παρά «την κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τη 10η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς» και «αντισημιτικές».

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική πράξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σημαίνει «ευρεία και συστηματική επίθεση εναντίον άμαχου πληθυσμού» εν γνώσει του ότι στοχοποιείται.

Τον Μάιο του 2024, το ΔΠΔ είχε προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισμαήλ Χανίγια, τότε ηγέτη της Χαμάς, του Μοχάμεντ Ντέιφ, τότε ηγέτη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, και του Γιαχία Σινουάρ, φερόμενου ως εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το δικαστήριο τα ακύρωσε αφού σκοτώθηκαν αργότερα εκείνη τη χρονιά σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Το ΔΠΔ είχε επίσης προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης --που παραμένουν σε ισχύ-- σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο της Γάζας.

Πάνω από 70.369 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στην ευρείας κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων που εξαπολύθηκε μετά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης Χαμάς. Το υπουργείο, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, δεν ξεκαθαρίζει πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν πως στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

