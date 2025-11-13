Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα σκότωσε χθες το βράδυ στην Ιταλία τον εννιάχρονο γιό της, σοκάροντας την κοινή γνώμη και προκαλώντας οργή αλλά και ερωτηματικά.

Το φριχτό έγκλημα συνέβη στην πόλη Μούτζια, σε μικρή απόσταση από την Τεργέστη.

Η 55χρονη παιδοκτόνος είχε χωρίσει από τον σύζυγό της, είχε χάσει την επιμέλεια του παιδιού και βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς του τοπικού παραρτήματος δημόσιας υγείας.

Οι γιατροί θεωρούσαν την κατάστασή της «δύσκολη, αλλά όχι δραματική».

Κάθε εβδομάδα, το αγόρι συναντούσε τη μητέρα του και περνούσε κάποιες ώρες μαζί της. Χθες βράδυ, στη διάρκεια κρίσης, η 55χρονη σκότωσε τον γιό της, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαιριές στον λαιμό, μέσα στο σπίτι της.

Στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος τηλεφώνησε στις αρχές καθώς δεν μπορούσε να βρει την πρώην γυναίκα του στο τηλέφωνο.

Όταν έφτασαν οι καραμπινιέροι και οι πυροσβέστες, βρήκαν το παιδί νεκρό στην τουαλέτα του διαμερίσματος.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε να υπάρξει τέτοιος επίλογος. Μπορώ να πω ότι ήμασταν στο πλευρό της οικογένειας από τότε που είχε γεννηθεί ο μικρός», δήλωσε ο δήμαρχος της Μούτζια.



Πηγή: skai.gr

