Περιορισμένες είναι οι επιλογές που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, μετά την επίθεση που δέχτηκαν οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί κολοσσοί του Κρεμλίνου τον περασμένο μήνα, όπως ανέφερε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, Μάρκο Ρούμπιο αργά την Τετάρτη.

«Λοιπόν, δεν έχουν απομείνει πολλά για να επιβάλουμε κυρώσεις από την πλευρά μας, εννοώ, χτυπήσαμε τις μεγάλες πετρελαϊκές τους εταιρείες, κάτι που όλοι ζητούσαν», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil και τις θυγατρικές τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο - την κύρια πηγή χρηματοδότησής της για τον πόλεμο στην Ουκρανία - και να πιέσουν τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η επιθετικότητα του Κρεμλίνου.

Οι κυρώσεις τίθενται σε πλήρη ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, αλλά αρκετές χώρες σκέφτονται ήδη να ζητήσουν εξαιρέσεις. Η Ουγγαρία έχει ήδη λάβει παράταση ενός έτους από τις ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται, επομένως γνωρίζετε ότι δεν επιβάλλουμε κυρώσεις και μετά δεν τις επιβάλλουμε. Ενδιαφερόμαστε και εμείς να τις επιβάλλουμε», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

«Ο σκιώδης στόλος έχει εμφανιστεί επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι με τον σκιώδη στόλο, καθώς πολλά συμβαίνουν σε περιοχές πολύ πιο κοντά τους», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, πλήττοντας το LNG, τις τράπεζες, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων της, περιορίζοντας περαιτέρω τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει κρυφά εμπορεύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις και άλλα, με στόχο τη μείωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ωστόσο, ότι υπάρχουν περισσότερες κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τους εταίρους της για να τους τις δείξει.

«Όσον αφορά τη δήλωση του Ρούμπιο σχετικά με την εξάντληση των επιλογών κυρώσεων... υπάρχουν απολύτως πιο αντικειμενικές επιλογές εκεί έξω. Περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες και στόλος/υποδομές. Και εξαρτήματα και άμυνα. Και πληρωμές. Και η Αρκτική», δήλωσε ο Βλαντίσλαβ Βλάσιουκ, απεσταλμένος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις κυρώσεις.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με Αμερικανούς εταίρους, με την G7 και με άλλους. Θα υπάρξουν περισσότερες κυρώσεις», πρόσθεσε ο Βλάσιουκ.

