Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

O Ζελένσκι συναντήθηκε με τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που υπερασπίζονται την περιοχή του Στεπνοχίρσκ και τους απένειμε μετάλλια, ευχαριστώντας τους για «την προστασία του κράτους, της εδαφικής μας ακεραιότητας και την αμοιβαία σας υποστήριξη».

Warriors of the 128th Zakarpattia Separate Mountain Assault Brigade are defending the Stepnohirsk area in the Zaporizhzhia region. Today, I met with the defenders, spoke with them, and presented state awards. Thank you for protecting the state, our territorial integrity, and for… pic.twitter.com/cHHvr609zK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ακόμα ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ανήρτησε και σχετικό βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обороняють район Степногірська на Запоріжжі. Зустрівся сьогодні із захисниками, поспілкувався і відзначив державними нагородами. Дякую за захист держави, нашої територіальної цілісності, за те, що допомагаєте один… pic.twitter.com/eVqsfF9ibP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2025

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Πηγή: skai.gr

