Οι τοπικές αρχές του νομού Νιιγκάτα, στην κεντροδυτική Ιαπωνία, ενέκριναν σήμερα τη «μερική επαναλειτουργία» του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, του Κασιουαζάκι-Καρίουα, τον οποίο διαχειρίζεται η Tepco, η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, που καταστράφηκε το 2011 από τον σεισμό 9 Ρίχτερ και το στουνάμι που ακολούθησε

Η Ιαπωνία, είχε απαρνηθεί την πυρηνική ενέργεια μετά την τριπλή καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, καθώς ο πληθυσμός της εξέφραζε ανησυχίες όσον αφορά αυτήν την πηγή ενέργειας.

Ωστόσο, έκτοτε η χώρα επιδιώκει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησής της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ο σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα εξασφάλισε σήμερα το πράσινο φως των ιαπωνικών τοπικών αρχών για τη μερική επαναλειτουργία του, ενα σημαντικό στάδιο για την επανάληψη των δραστηριοτήτων της μονάδας.

Ο Χιντέγιο Χαναζούμι, ο κυβερνήτης του νομού Νιιγκάτα, δήλωσε ότι «θα εγκρίνει» την επανάληψη των δραστηριοτήτων του σταθμού, η οποία χρειάζεται ακόμη να λάβει την τελική έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών της χώρας για την πυρηνική ενέργεια.

Η επανάληψη των δραστηριοτήτων του Κασιουαζάκι-Καρίουα, έκτασης 4.000 στρεμμάτων στην ακτή της Θάλασσας της Ιαπωνίας απέναντι από την κορεατική χερσόνησο, σηματοδοτεί την πρώτη επαναλειτουργία πυρηνικού σταθμού που διαχειρίζεται η Tepco

Από τους 54 αντιδραστήρες που λειτουργούσαν στην Ιαπωνία πριν από την καταστροφή της Φουκουσίμα, συνολικά 14, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας, έχουν ήδη τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας από τους 33 που εξακολουθούν να είναι λειτουργικοί.

Η Tepco προγραμματίζει να ξαναθέσει σε λειτουργία τις μονάδες Αρ. 6 και Αρ. 7, οι οποίες μπορούν από κοινού να παράξουν 2.710 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας, ή περίπου το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας 8.212 MW του Κασιουαζάκι-Καρίουα. H Tepco έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παροπλίσει κάποιες από τις άλλες πέντε μονάδες του σταθμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

