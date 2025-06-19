Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας σκοπεύουν να διεξαγάγουν πυρηνικές συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό τους την Παρασκευή στη Γενεύη, αποκάλυψε γερμανική διπλωματική πηγή στο Reuters.

Οι υπουργοί θα συναντηθούν πρώτα με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στόχος των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ευρωπαίων, οι οποίες σύμφωνα με τη γερμανική πηγή διεξάγονται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, είναι να πεισθεί η ιρανική πλευρά να εγγυηθεί σταθερά ότι θα χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την πηγή, τις συνομιλίες θα ακολουθήσει δομημένος διάλογος σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαλείψει την ικανότητα της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ το Ιράν αρνείται ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ταχθεί υπέρ της επίθεσης του Ισραήλ, εξοργίζοντας την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα λέγοντας ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να αποκλιμακώσουν ή να αντιμετωπίσουν την απειλή μιας μεγαλύτερης καταστροφής.

Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ απηύθυνε την Τετάρτη έκκληση στους ηγέτες του Ιράν να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας λύσης που θα περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, λέγοντάς τους: «Ποτέ δεν είναι αργά για να προσέλθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».



Πηγή: skai.gr

