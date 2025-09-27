Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε νέες απειλές, υπογραμμίζοντας ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η «μιλιταριστική ρητορική κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν περιμένει επιστροφή στα ουκρανικά σύνορα του 2022», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια θέση «πολιτικά τυφλή».

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος ΥΠΕΞ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι «βλέπουμε τη διάθεση της αμερικανικής διοίκησης για ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση και είμαστε έτοιμοι κι εμείς γι’ αυτό».

Ο ίδιος είπε ότι συμφώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, να πραγματοποιηθούν συνομιλίες τους επόμενους μήνες για διμερή ζητήματα που αφορούν τη διπλωματική συνεργασία.

Παράλληλα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική απάντηση».

«Η Ρωσία κατηγορείται σχεδόν ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα αποδομήσει αυτές τις προκλήσεις», δήλωσε ο Λαβρόφ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

🔴 #LIVE: Remarks by Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov at the General Debate of 80th Session of the UN General Assembly#UNGA80 https://t.co/2vJ7RSf85m — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 27, 2025

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν από την αρχή και παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες για την άρση των πρωταρχικών αιτίων της σύγκρουσης», είπε.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας πρέπει να διασφαλιστούν με αξιοπιστία. «Τα δικαιώματα των Ρώσων και ρωσόφωνων πολιτών στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Σε αυτή τη βάση είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και για εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «ούτε το Κίεβο ούτε οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές του δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της στιγμής ή να είναι έτοιμοι για έντιμες διαπραγματεύσεις».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι συνεχίζει την επέκτασή του μέχρι τα ρωσικά σύνορα, «παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στους σοβιετικούς ηγέτες ότι δεν θα προχωρούσε ούτε “κατά μια ίντσα” προς Ανατολάς». «Παράλληλα, παραβιάζουν τις δεσμεύσεις που τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ: να σέβονται την αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας, να μην ενισχύουν τη δική τους ασφάλεια εις βάρος άλλων και να μην επιδιώκουν την κυριαρχία», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.