Σλοβακία: Eντείνονται οι διαφωνίες με την Ουκρανία για το φυσικό αέριο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ουκρανό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια που έγιναν νωρίτερα εκ μέρους του Κιέβου, σε μια περίοδο που εντείνονται οι διαφωνίες μεταξύ των δύο γειτόνων μετά την απόφαση της Ουκρανίας να σταματήσει τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Σλοβακία στις αρχές του έτους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, ύστερα από σχόλιο που έκανε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, ο οποίος σύμφωνα με τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης αποκάλεσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «εχθρό» της Σλοβακίας λόγω της διαμάχης για τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου, ότι ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει «δηλητηριασθεί από τη ρωσική προπαγάνδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

