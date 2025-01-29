Ισπανία: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4%

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας με τα συνδικάτα για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4%, παρά την αντίθεση των εργοδοτών. Από την αύξηση υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Η αύξηση αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε 50 ευρώ μεικτά τον μήνα – για 14 μήνες – ανεβάζει τον κατώτατο μισθό στην Ισπανία στα 1.184 ευρώ μεικτά. Η αύξηση είναι υψηλότερη από το επίπεδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε πέρυσι σε 2,8% στην Ισπανία.

Σε ετήσια βάση το κέρδος για τους εργαζόμενους θα ανέρχεται σε 700 ευρώ, ανέφερε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Bluesky.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία (CCOO) χαιρέτισε τη συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν υπογράφηκε από τους εργοδότες.

Ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε συνολικά κατά 61% από το 2018, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Πέδρο Σάντσεθ. Τότε ανερχόταν σε 735 ευρώ τον μήνα και ήταν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

