Ισπανία: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4%

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας με τα συνδικάτα για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4%, παρά την αντίθεση των εργοδοτών. Από την αύξηση υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι.
Η αύξηση αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε 50 ευρώ μεικτά τον μήνα – για 14 μήνες – ανεβάζει τον κατώτατο μισθό στην Ισπανία στα 1.184 ευρώ μεικτά. Η αύξηση είναι υψηλότερη από το επίπεδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε πέρυσι σε 2,8% στην Ισπανία.
Σε ετήσια βάση το κέρδος για τους εργαζόμενους θα ανέρχεται σε 700 ευρώ, ανέφερε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Bluesky.
Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία (CCOO) χαιρέτισε τη συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν υπογράφηκε από τους εργοδότες.
Ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε συνολικά κατά 61% από το 2018, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Πέδρο Σάντσεθ. Τότε ανερχόταν σε 735 ευρώ τον μήνα και ήταν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.