Συμφωνία Τουρκίας με βρετανική πολυεθνική για συνεργασία στην παραγωγή drones

Η αεροπορική και αμυντική εταιρεία της Τουρκίας, Turkish Aerospace Industries (TAI), και ο βρετανικός αμυντικός γίγαντας BAE Systems υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για την παραγωγή drones, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Η βρετανική εταιρεία αεροδιαστημικής, άμυνας και πληροφορικής ενδιαφέρεται για τη συμπαραγωγή τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρόκειται για μια μεθόδευση που βάζει την Τουρκία δια της πλαγίας οδού στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα χωρίς να παραβιάζεται το SAFE, καθώς η Άγκυρα δεν παίρνει ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται και στη συμφωνία που υπεγράφη χθες στο Ζάππειο μεταξύ Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

«Oι Έλληνες ξεκινούν έρευνες στις θάλασσες - 40 χρόνια μετά οι Έλληνες ξεκινούν δραστηριότητες γεωτρήσεων».

«Aς ξεκινήσουμε με την Αθήνα, όπου συνεδριάζει η Ατλαντική συμμαχία για την ενεργειακή συνεργασία. Η διάσκεψη είναι ιδιαίτερα αποδοτική για την Αθήνα. Οι Έλληνες υπέγραψαν με τις ΗΠΑ συμφωνία εξόρυξης υδρογονανθράκων. Άρα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια θα ξεκινήσουν γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αναμένεται να γίνουν συναντήσεις των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Την πρώτη ημέρα της συνάντησης η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνίας εξόρυξης στο Ιόνιο. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της Exxon Mobil, της Helleniq Energy και της Energean.

