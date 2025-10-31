Έχασε κάθε ελπίδα να παραμείνει σε κάποια από τις κατοικίες της βασιλικής έκτασης του Ουίνδσορ (Windsor Great Park) ο 65χρονος Άντριου, καθώς ο μεγαλύτερος αδερφός του, βασιλιάς Κάρολος, του στέρησε χθες τον ελέω θεού τίτλο του πρίγκιπα (ως γιου της βασίλισσας Ελισάβετ), λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, στο εξής θα αναφέρεται ως Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα την έπαυλή του Royal Lodge, που βρίσκεται στην έκταση του Ουίνδσορ.

Πριν τη στέρηση του τίτλου του πρίγκιπα, ο Αντριου ζητούσε ως αντάλλαγμα να παραμείνει σε κάποια από τις επαύλεις του Windsor Great Park και συγκεκριμένα στο Frogmore Cottage, το οποίο ήταν το σπίτι του Χάρι και της Μέγκαν από το 2019 έως το 2023.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, ο έκπτωτος πλέον πρίγκιψ θα πρέπει να μετακομίσει πολύ πιο μακριά, σε ιδιωτική κατοικία στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Ναι, αλλά που;

Ο Άντριου θα μείνει σε ένα ακίνητο στο ιδιωτικό κτήμα του Κάρολου, το Σάντριγχαμ (Sandringham Estate) που εκτείνεται σε περίπου 20.000 στρέμματα.

Παρά την τεράστια έκταση ωστόσο, οι επιλογές δεν είναι πολλές.

- Το Wood Farm, το σπίτι με τα πέντε υπνοδωμάτια που έμενε ο πρίγκιπας Φίλιππος κατά τη συνταξιοδότησή του, θεωρείται ότι έχει αποκλειστεί ως επιλογή.

- Το σπίτι των παιδικών χρόνων της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το Park House, είναι άδειο για περισσότερα από πέντε χρόνια, αλλά δεν θεωρείται κατάλληλο, επειδή για δεκαετίες λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάτασης και διακοπών για άτομα με αναπηρία και χρειάζεται ανακαίνιση.

- Άλλες πιθανές επιλογές περιλαμβάνουν το The Folly και το Gardens House, τα οποία και τα δύο είναι προς το παρόν καταχωρημένα ως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα διακοπών.

Η τελική απόφαση για τη μετεγκατάσταση του ατιμασμένου Άντριου δεν έχει ληφθεί ακόμα και οι διεργασίες στο παλάτι για το... Game of Homes, είναι πυρετώδεις.

Εξάλλου, ο Άντριου φέρεται να μη μετακομίζει στο Σάντριγχαμ - όπου περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων η βασιλική οικογένεια - μέχρι την Πρωτοχρονιά, προφανώς για να αποφευχθεί μία αμήχανη συνάντηση των υπολοίπων μαζί του.

Οι επισκέπτες του κτήματος Sandringham χαιρέτισαν την απόφαση του βασιλιά να αφαιρέσει από τον πρώην δούκα της Υόρκης τους τίτλους του, αλλά κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι που ο ατιμασμένος πρίγκιπας θα μετακομίσει στο κτήμα του Νόρφολκ.

«Ήταν καιρός να το κάνουν αυτό. Είναι ένας απαίσιος άνθρωπος. Δεν τον θέλουμε εδώ πάνω» δήλωσε ενδεικτικά στην Standard η 70χρονη Σούζαν Λάρκινς από το κοντινό Σάουθ Γούτον η οποία κάθε Παρασκευή επισκέπτεται το καφέ στο Σάντριγχαμ.

