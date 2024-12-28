Ο Μάγκνους Κάρλσεν, Νο 1 σκακιστής στον κόσμο, εγκατέλειψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι την Παρασκευή, αφού αρνήθηκε να αλλάξει το τζιν που φορούσε, σύμφωνα με τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

Ο Κάρλσεν, ο οποίος έχει κερδίσει 5 παγκόσμιους τίτλους rapid και 7 παγκόσμιους τίτλους blitz τα τελευταία 10 χρόνια, αποσύρθηκε επίσης από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz που ακολουθεί το τουρνουά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIDE, ο Κάρλσεν παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα του τουρνουά εμφανιζόμενος με τζιν και, μετά από σχετικό αίτημα του επικεφαλής διαιτητή, αρνήθηκε να αλλάξει, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 200 δολαρίων.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη αμερόληπτα και ισχύει για όλους τους παίκτες», δήλωσε η FIDE, προσθέτοντας ότι ο συναθλητής του Κάρλσον, Ιαν Νεπομνιάτσι επίσης παραβίασε το dress code, φορώντας aθλητικά παπούτσια, αλλά συνέχισε να παίζει μόλις άλλαξε.

Οι σχέσεις μεταξύ του Κάρλσεν, εκ των διασημότερων σκακιστών στον κόσμο, και της FIDE, του διοικητικού οργάνου του αθλήματος, είναι ολοένα και πιο τεταμένες το τελευταίο διάστημα.

Οπως τόνισε ο 34χρονος Νορβηγός, «η υπομονή του με τη (FIDE) δεν ήταν πολύ μεγάλη εξ αρχής», κατηγορώντας το διεθνές όργανο πως «κυνηγάει τους παίκτες για να μην υπογράψουν με το Freestyle (Chess)».

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE, Εμίλ Σουτόφσκι χαρακτήρισε, μέσω Χ, τον ισχυρισμό αυτό ψευδή, υποστηρίζοντας πως η FIDE συνεννοείται χωρίς προβλήματα για τα προγράμματα άλλων τουρνουά.

Important clarification:



The claim that FIDE threatened players who were willing to participate in Freestyle Chess Tour is a lie.



We were happy to cooperate (as we cooperate with Grand Chess Tour, for example), to align the calendars, etc.



We care about players, and about… — Emilchess (@EmilSutovsky) December 28, 2024

Πηγή: skai.gr

