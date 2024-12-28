ΗΠΑ: Οργή για τον Μασκ από Ρεπουμπλικανούς - Τον κατηγορούν ότι τους αφαίρεσε τα σήματα επαλήθευσης

Συνεχίζεται ο διχασμός στο «στρατόπεδο» του Ντόναλντ Τραμπ. Η οργή των επικεφαλής του MAGA (Make America Great Again) τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις βίζες για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.



Ορισμένες εξέχουσες διαδικτυακές προσωπικότητες της «εμπροσθοφυλακής» των Ρεπουμπλικανών κατηγορούν τώρα τον Ίλον Μασκ ότι χρησιμοποίησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, για «αντίποινα» σε όσους διαφωνούν με την υποστήριξή του στο πρόγραμμα για βίζες H-1B. Η βίζα H-1B χρησιμοποιείται για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

Πηγή: skai.gr

Ο Μασκ, ο οποίος επιλέχθηκε για να ηγηθεί το τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ, συγκρούστηκε με τους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του προέδρου για τις βίζες H-1B. Ενώ ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο το πρόγραμμα, ο Μασκ - ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX – το υπερασπίστηκε, και υποστήριξε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στον Μασκ– χρειάζονται ξένο εργατικό δυναμικό για να είναι ανταγωνιστικές.πρέπει να στρατολογήσετε κορυφαία ταλέντα όπου κι αν βρίσκονται», έγραψε ο Μασκ στο X, λέγοντας σε άλλη ανάρτηση την Πέμπτη ότι «φέρνοντας μέσω της νόμιμης μετανάστευσης το κορυφαίο ~0,1% των ταλέντων μηχανικών». είναι «απαραίτητο για να συνεχίσει να κερδίζει η Αμερική».Αλλά οι πιστοί υποστηρικτές του Τραμπ, όπως η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λάουρα Λούμερ, η συντηρητική influencer Ανν Κούλτερ, και ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετζ, επέκριναν τον Μασκ και τον συνεπικεφαλής του στο τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότηταγια τη στάση τους υπέρ του προγράμματος H-1B .Απαντώντας, ο Μασκ αφαίρεσε από τη Λούμερ και άλλα μέλη του δεξιού Συντηρητικού PAC (ρεπουμπλικανική επιτροπή πολιτικής δράσης), από τα διακριτικά επαλήθευσης του Χ, κατήγγειλαν μέλη του.Η Λούμερ, ακροδεξιά και φανατική υποστηρίκτρια του Τραμπ, την Πέμπτη ισχυρίστηκε ότι ο Μασκ είχε αφαιρέσει το σήμα επαλήθευσής της στο X και τη δυνατότητα να συγκεντρώνει έσοδα από συνδρομητές λόγω της αντίθεσής της στο πρόγραμμα H-1B.Ο Μασκ, δήλωσε, «είναι απάτη της ελευθερίας του λόγου».Η Λούμερ έχει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακόλουθους στο X. Δεν είναι γνωστό πόσα χρήματα έβγαζε μέσω της υπηρεσίας επί πληρωμή συνδρομητών στην πλατφόρμα.Πριν χάσει το επαληθευμένο σήμα της, ο Μασκ απάντησε αναρτώντας ότι «η Λούμερ τρολάρει για την προσοχή».Ο Πρέστον Πάρα, πρόεδρος του Συντηρητικού PAC, είπε στο CNN ότι περίπου 53 λογαριασμοί που συνδέονται με την οργάνωσή του έχασαν τα επαληθευμένα σήματα, συμπεριλαμβανομένης της Λούμερ.«Αν κάποιος πιστεύει για ένα λεπτό ότι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ραχοκοκαλιά της δεξιάς πτέρυγας και της MAGA θα μείνει άπραγη, ενώ αυτοί οι μεγάλοι τεχνολογικοί τρισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley που δεν υπέστησαν αρκετό μπούλινγκ στο γυμνάσιο, κλέβουν τη χώρα μας,τόνισε ο Πάρα σε δήλωσή του.Το Συντηρητικό PAC δημοσίευσε επίσης στο X: «Μιλήσαμε ενάντια στις βίζες HB1 και φαίνεται ότι ο @elonmusk μας έκλεισε σκόπιμα;»

