Ο Ινδός έφηβος Gukesh Dommaraju έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, αφού νίκησε τον πρωταθλητή Κίνας Ding Liren σε ένα δραματικό παιχνίδι την Πέμπτη.

Ο Dommaraju, στα 18 του, είναι τέσσερα χρόνια νεότερος από τον Ρώσο γκρανμάστερ Γκάρι Κασπάροφ όταν κέρδισε τον τίτλο το 1985 σε ηλικία 22 ετών.

Ο Dommaraju κέρδισε το παιχνίδι όταν ο Ding έκανε ένα σπάνιο λάθος ενώ βρισκόταν σε σταθερή θέση, παρατήρησαν οι σχολιαστές του παιχνιδιού. Ο 18χρονος κέρδισε τη νίκη με τελικό σκορ πρωταθλήματος 7,5-6,5 - δίνοντας τέλος σε ένα δεκαπενθήμερο αγώνων για τους δύο παίκτες που παρακολούθησαν χιλιάδες λάτρεις του σκακιού σε όλο τον κόσμο.

Και οι δύο παίκτες είχαν δύο νίκες ο καθένας και οκτώ ισοπαλίες στον τελευταίο αγώνα της Πέμπτης. Μετά από εξίμισι ώρες σκληρού παιχνιδιού, ο Ding στην κίνηση 55 έφερε τον πύργο του σε μια μοιραία αδύναμη θέση που έδωσε στον Dommaraju πλεονέκτημα. Αναγνωρίζοντας αμέσως το λάθος του, ο Ντινγκ σωριάστηκε στο τραπέζι και παραιτήθηκε τρεις κινήσεις αργότερα.

Ο Dommaraju ξέσπασε αμέσως σε κλάματα καθώς η αίθουσα ξέσπασε με ζητωκραυγές από τους θεατές. «Μάλλον έγινα τόσο συναισθηματικός γιατί δεν περίμενα να κερδίσω αυτή τη θέση», είπε σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σε ηλικία 18 ετών, είναι επίσης ο δεύτερος Ινδός παίκτης που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, μετά τον πέντε φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Βισβανάθαν Ανάντ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη τον 18χρονο για το αξιοσημείωτο επίτευγμά του. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα του απαράμιλλου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης αποφασιστικότητάς του», έγραψε στο Χ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού της FIDE φέρει χρηματικό έπαθλο 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων (1,96 εκατ. £).

Πηγή: bbc.com

