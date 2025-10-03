Σκάφος του στολίσκου προς τη Γάζα ελλιμενίστηκε στη Λάρνακα

Σκάφος που συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπέβαλε αίτημα για ελλιμενισμό στο λιμάνι Λάρνακας, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε «άμεσα και υπεύθυνα», εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία.

Κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε ότι δύο επιβαίνοντες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, γεγονός που επισπεύσε τον ελλιμενισμό, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα.

Οι Κυπριακές αρχές εντόπισαν ότι ένα από τα σκάφη που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο που κατέπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας επέλεξε να προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στο πλοίο βρίσκονταν 21 άτομα, πολίτες διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης, εγγράφων και ασφαλείας, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ασθενοφόρο. Οι νοσηλευτές που εξέτασαν τους επιβαίνοντες έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές μερίμνησαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβατών και παρείχαν συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενήργησε με γνώμονα «την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», εφαρμόζοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

