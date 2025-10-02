Δεκάδες ακτιβιστές, δικηγόροι και πολιτικοί της νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) συνελήφθησαν σήμερα, Πέμπτη από τις ισραηλινές δυνάμεις όταν επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τουλάχιστον 40 σκάφη που μετέφεραν στη Γάζα ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, ανάμεσά τους και ελληνικά όπως το «Oxygono», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας», σύμφωνα με το March to Gaza Greece. Ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση είναι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Γαλλίδα πολιτικός Μαρί Μεσμέρ, η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Νκόσι Ζβελιβελίλε.

Από την αναχαίτιση του ελληνικού πλοίου Oxygono

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο στόλος που απέπλευσε την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου από το λιμάνι της Βαρκελώνης με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες γεμάτος τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Γάζας, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή της. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ανέφερε ότι η «πρόκληση» από τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud «έχει τελειώσει».

«Κανένα από τα προβοκατόρικα γιοτ της Χαμάς-Σουμούντ δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργό ζώνη μάχης ή να παραβιάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ένα σκάφος που αντιμετωπίζει πιθανά μηχανικά προβλήματα παραμένει στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από τη Γάζα. Το υπουργείο αναφέρει ότι «αν πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργό ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης». Συγκεκριμένα, το πλοίο "Mikeno" είχε εντοπιστεί νωρίτερα κοντά στις ακτές της Γάζας χωρίς ωστόσο να υπήρχε για αρκετή ώρα επικοινωνία με τους επιβαίνοντες.

Επίσης, η Βρετανίδα Ruhi Loren Akhtar η οποία επίσης επέβαινε στο στόλο δήλωσε ότι το σκάφος στο οποίο επέβαινε αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο, καθώς ορισμένοι από τους συμμετέχοντες «διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο» και η ομάδα δεν ήθελε να συλληφθούν.

Ήδη ένα από τα αποβατικά σκάφη του Ισραηλινού Ναυτικού με τους ακτιβιστές φαίνεται να φτάνει στο λιμάνι της Ασντόντ, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι διοργανωτές του στολίσκου χαρακτήρισαν την αναχαίτιση των πλοίων από το Ισραήλ «παράνομη επίθεση» σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ενώ το Ισραήλ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ακτιβιστές «δεν ενδιαφέρονταν για βοήθεια, αλλά για πρόκληση». Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, σε βίντεο που γύρισε λίγο πριν τη σύλληψή της και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό αναφέρει: «Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, τότε με έχουν απαγάγει και με έχουν πάρει παρά τη θέλησή μου οι ισραηλινές δυνάμεις. Η ανθρωπιστική μας αποστολή ήταν μη βίαιη και τηρούσε το διεθνές δίκαιο», συνεχίζει. «Παρακαλώ πείτε στην κυβέρνησή μου να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή μου και των άλλων».

Μόλις οι ακτιβιστές φτάσουν στις ακτές του Ισραήλ αναμένεται να μεταφερθούν στις αρχές μετανάστευσης όπως δήλωσε ο Σουχάντ Μπισάρα, διευθυντής της ομάδας δικαιωμάτων και νομικού κέντρου Adalah, σημειώνει το Reuters.

Από εκεί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κέτζιοτ πριν απελαθούν, πρόσθεσε ο Μπισάρα, η ομάδα του οποίου με έδρα το Ισραήλ θα παρέχει νομικές συμβουλές στους κρατούμενους ακτιβιστές.

«Κύριο μέλημά μας σε αυτό το στάδιο, φυσικά, είναι η κατάσταση της υγείας τους, καθώς και η διασφάλιση ότι όλοι θα λάβουν νομικές συμβουλές πριν από τις ακροάσεις, στο Δικαστήριο Μετανάστευσης και ενώ (βρίσκονται) σε ισραηλινή φυλακή», δήλωσε ο Μπισάρα στο Reuters την Πέμπτη στο Άσντοντ.

Το Κέτζιοτ, στο νότιο Ισραήλ, είναι φυλακή υψίστης ασφαλείας που συνήθως δεν κρατά κρατούμενους μετανάστες, δήλωσε ο Όμερ Σατζ, Ισραηλινός ειδικός διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι.

Ανησυχία για το περιστατικό

Ορισμένες χώρες εξέφρασαν ανησυχία για το περιστατικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επιθετικότητα λέγοντας ότι αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τις ελπίδες για ειρήνη να αναπτυχθούν. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία λαμβάνει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι Τούρκοι υπήκοοι στον στολίσκο δεν θα υποστούν κακό.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, δήλωσε ότι η αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα ήταν «αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει την κυριαρχία κάθε έθνους του οποίου η σημαία κυμάτιζε στα δεκάδες σκάφη του στολίσκου».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε με τη σειρά του την αναχαίτιση ως «τρομοκρατική πράξη» και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι «δράστες αυτής της επίθεσης».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο απέλασε όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς διπλωμάτες από τη χώρα σε απάντηση και καταδίκασε την αναχαίτιση ως «διεθνές έγκλημα από τον [Ισραηλινό πρωθυπουργό] Νετανιάχου». Ο Πέτρο τερμάτισε επίσης τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της Κολομβίας με το Ισραήλ, η οποία ίσχυε από το 2020, και ζήτησε την απελευθέρωση δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο.

Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε την προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας, λέγοντας: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η χώρα είχε μεριμνήσει με διαβήματα προς τo Iσραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων. «Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ασντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της αναχαίτισης του πλοιαρίου που επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ με την ίδια να κάθεται στο κατάστρωμα και ένα μέλος του ισραηλινού στρατού να της δίνει νερό και ένα σακάκι.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο

Άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τυνησία, την Τουρκία και την Αυστραλία για να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση του στολίσκου. Οι ενέργειές του έχουν επίσης προκαλέσει κριτική από το Πακιστάν, τη Βολιβία και τη Μαλαισία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Ισραήλ να «άρει επειγόντως τον αποκλεισμό της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο υλικού που σώζει ζωές με όλα τα δυνατά μέσα», προσθέτοντας ότι πρέπει να συμφωνήσει να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας «χωρίς εμπόδια».

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι βρισκόταν σε επαφή με τις οικογένειες των Βρετανών υπηκόων που επέβαιναν σε σκάφη. Πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τις ισραηλινές αρχές για να «καταστήσει σαφές ότι αναμένουμε η κατάσταση να επιλυθεί με ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ έχει ήδη εμποδίσει δύο προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια με πλοίο στη Γάζα, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.