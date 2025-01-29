Η Αίγυπτος δεν θα συμμετάσχει στον εκτοπισμό Παλαιστινίων, μια "πράξη αδικίας" που θα απειλούσε την ασφάλεια της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, στην πρώτη δημόσια απάντησή του στην έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Κάιρο να πάρει κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο που επισκέπτεται τη χώρα, ο Σίσι είπε πως η Αίγυπτος θα εργαστεί με τον Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους στη βάση της λύσης των δύο κρατών.

«Σε ό,τι αφορά αυτό που λέγεται σχετικά με τον εκτοπισμό Παλαιστινίων, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτός ή να επιτραπεί λόγω της επίδρασής του στην εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου», είπε ο Σίσι.

«Η απέλαση ή ο εκτοπισμός του παλαιστινιακού λαού είναι μια αδικία στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε».

Ο Τραμπ είπε το Σάββατο πως η Αίγυπτος και η Ιορδανία θα πρέπει να δεχθούν Παλαιστινίους από τη Γάζα, την οποία συνέκρινε με "εργοτάξιο κατεδάφισης" έπειτα από 15 μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών που κατέστησαν άστεγους τους περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της.

Ο Σίσι είπε πως αν ρωτούσε τους Αιγύπτιους για την πρόταση του Τραμπ, θα κατέβαιναν στους δρόμους κατά του εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

«Η λύση των δύο κρατών είναι ένα ιστορικό δικαίωμα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί», είπε ο Σίσι, προσθέτοντας πως ο Τραμπ «είναι ικανός να επιτύχει αυτόν τον στόχο για μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Οποιαδήποτε πρόταση οι Παλαιστίνιοι να φύγουν από τη Γάζα, περιοχή που θέλουν για να αποτελέσει τμήμα ενός ανεξάρτητου κράτους, είναι ανάθεμα για την παλαιστινιακή ηγεσία για ολόκληρες γενιές και έχει απορριφθεί κατ΄επανάληψη από γειτονικά αραβικά κράτη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Στην Ιορδανία ζουν ήδη εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ζουν στην Αίγυπτο. Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας έχουν απορρίψει την πρόταση του Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα πως θα μιλούσε με τον Σίσι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όμως αντ΄αυτού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπι μίλησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για τη Γάζα χωρίς να αναφερθεί στο σχέδιο του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

