Ο πρόεδρος της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, Μίλοραντ Ντόντικ αρνήθηκε, για μία ακόμη φορά ότι οι Σέρβοι διέπραξαν γενοκτονία στη Βοσνία, κατά τη διάρκεια του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου πολέμου (1991-1995).

«Η ιστορία μας ήταν πάντα στο πλευρό των νικητών, τιμητικές νίκες σε όλη την ιστορία. Προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον σερβικό λαό σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και λένε ψέματα όταν μιλάνε για γενοκτονία ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς, έγινε ένας πόλεμος στον οποίο πέθαναν πολλοί και έλεγαν ψέματα ότι εμείς (οι Σέρβοι) σκοτώσαμε 300.000 ανθρώπους ενός άλλου λαού. Με βάση τα ψέματα που διαδόθηκαν από τον Μπάιντεν και την κυβέρνησή του εκείνη την εποχή, δημιούργησαν σύγκρουση με εμάς στη Ρεπούμπλικα Σέρπσκα και δεν θέλουν να μας αφήσουν να ζήσουμε ελεύθεροι ακόμη και σήμερα» ανέφερε ο Μίλοραντ Ντόντικ, μιλώντας στα Σκόπια, σε εορταστική εκδήλωση για την εθνική εορτή της σερβικής κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία, την ημέρα του Αγίου Σάββα της Σερβίας, στις 27 Ιανουαρίου.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόντικ ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία, με επικεφαλής τον Βλάντιμιρ Πούτιν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τη ρωσική μειονότητα στην Ουκρανία την κατάλληλη στιγμή και ώρα και πρόσθεσε πως η Ρωσία δεν μπορούσε να επιτρέψει να σταθμεύσει το ΝΑΤΟ κοντά στη Μόσχα.

Ο φιλορώσος Σερβοβόσνιος ηγέτης ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της και πως δεν υπάρχει κάποιος πραγματικός ηγέτης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Ο Ντόντικ ανέφερε πως για τους Σέρβους η ΕΕ είναι στρατηγικός στόχος, όμως αυτή, όπως είπε είναι υποκριτική και ανέφερε το "παράδειγμα" της Βόρειας Μακεδονίας.

«Σεβόμαστε την επιλογή της Μακεδονίας και τις πολιτικές κατευθύνσεις στις οποίες κινείται, αλλά εμείς οι Σέρβοι, μετά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε η Σερβία ούτε η Ρεπούμπλικα Σέρπσκα. Εμείς βρισκόμαστε στον ευρωπαϊκό δρόμο, αλλά βλέπουμε την ντροπή της Ευρώπης στην περίπτωση της Μακεδονίας, η οποία έκανε πολλές παραχωρήσεις και έλαβε ελάχιστα από την Ευρώπη ως αντάλλαγμα, και πρέπει μια μέρα να καθίσουμε και να σκεφτούμε αν αυτός ο δρόμος πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τι μας δίνει τελικά η Ευρώπη ; Τι έχει απομείνει από τις αξίες της Ευρώπης; Η Ευρώπη έχει ηγέτη; Όχι. Έχει πρώτες ύλες - Όχι. Η Ευρώπη έχει χάσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και ως εκ τούτου πρέπει να στραφούμε στον εαυτό μας, στους πιο κοντινούς μας και να χτίσουμε τη ζωή μας με ειρήνη και ασφάλεια» ανέφερε ο Ντόντικ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση αυτή στα Σκόπια απέρριψε τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Μίλοραντ Ντόντικ κατά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Ως προς το περιεχόμενο της ομιλίας που αναφέρεται κατά της ΕΕ, κατά του ΝΑΤΟ και άλλα παρόμοια, τα απορρίπτω κατηγορηματικά και διαφωνώ απολύτως. Πραγματικά, δεν περίμενα να καταχραστεί αυτό το γεγονός, στέλνοντας τέτοια μηνύματα» δήλωσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Σερβοβόσνιου ηγέτη.

Στην εκδήλωση αυτή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί από τη Σερβία, ο πρόεδρος της Βουλής του Μαυροβουνίου, 'Αντρια Μάντιτς, ο Πατριάρχης της Σερβίας, Πορφύριος και ο πρέσβης της Ρωσίας στη Βόρεια Μακεδονία, Σεργκέι Μπαζντίκιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

