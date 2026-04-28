Σήμερα η ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ομιλία ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου θα απευθύνει σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, στο σημαντικότερο διπλωματικό γεγονός της βασιλείας του μέχρι στιγμής.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου - η πρώτη είχε λάβει χώρα το 1991 από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Στα εισαγωγικά του σχόλια, ο βασιλιάς θα κάνει μια σύντομη αναφορά στα γεγονότα του Σαββάτου, μεταφέροντας «την ύψιστη εκτίμηση του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Κάρολος αναμένεται να τονίσει ότι, παρόλο που η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνούσαν πάντα τα τελευταία 250 χρόνια, «ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας βρίσκουν πάντα τρόπους να έρθουν κοντά».

Tα θεμέλια των «δημοκρατικών, νομικών και κοινωνικών παραδόσεων» των δύο χωρών έχουν δημιουργήσει άρρηκτους δεσμούς και όταν τα δύο κράτη ευθυγραμμίζονται, τα αποτελέσματα ωφελούν όχι μόνο τις ΗΠΑ και τη Βρετανία αλλά ολόκληρο τον κόσμο, θα υποστηρίξει.

Εστιάζοντας στις κοινές αξίες, ο μονάρχης θα μιλήσει για την πίστη του και την πεποίθησή του ότι στις καρδιές των δύο εθνών εντοπίζεται «μια γενναιοδωρία πνεύματος και ένα καθήκον να καλλιεργούμε τη συμπόνια, να προωθούμε την ειρήνη, να εμβαθύνουμε την αμοιβαία κατανόηση και να εκτιμούμε τους ανθρώπους όλων των θρησκειών, αλλά και όσους δεν έχουν καμία».

Ο Κάρολος θα κάνει αναφορά και στη θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνοντας πως «οι δεσμοί μας στην άμυνα, τις πληροφορίες και την ασφάλεια δεν μετρώνται σε χρόνια, αλλά σε δεκαετίες».

Στη συνέχεια, θα τονίσει ότι η υπεράσπιση των κοινών ιδανικών είναι «κρίσιμη για την ελευθερία και την ισότητα», όπως ακριβώς και το κράτος δικαίου, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα των δημοκρατικών παραδόσεων και της οικονομικής ευημερίας.

Το εμπόριο, η τεχνολογία και το πάθος του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναμένεται επίσης να αποτελέσουν κομμάτι της ομιλίας του.

Ολοκληρώνοντας, ο βασιλιάς θα επισημάνει ότι η ιστορία των δύο εθνών είναι μια ιστορία «συμφιλίωσης και ανανέωσης», η οποία γέννησε «μια από τις μεγαλύτερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία».



Πηγή: skai.gr

