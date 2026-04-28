Μεγάλη πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο μετά από ουκρανική επίθεση

Στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα - Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκένωσης του διυλιστηρίου

UPDATE: 10:12
Τουάπσε

Μια ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε την Τρίτη ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκένωσης», πρόσθεσε.

122 πυροσβέστες και 39 οχήματα συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, την ώρα που ένα σχολείο της περιοχής έχει μετατραπεί σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας.

