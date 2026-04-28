Σούπερ-γιοτ που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε το Στενό του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της κρίσιμης θαλάσσιας οδού από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το πολυτελές σκάφος Nord, μήκους 142 μέτρων, το οποίο συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντασόφ, σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, αποτελώντας ένα από τα λίγα ιδιωτικά σκάφη που έχουν περάσει από το Στενό τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν είχε αυτή την εβδομάδα υψηλού επιπέδου επαφές με τη Ρωσία, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Στενού.

Ο Μορντασόφ, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν, δεν εμφανίζεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του πολυτελούς σκάφους. Ωστόσο, τα αρχεία του Nord δείχνουν ότι το 2022 ήταν καταχωρισμένο σε εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έχει μπει στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν κατά το παρελθόν κατασχέσει το γιοτ, παρά τις εκκλήσεις δυτικών χωρών να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο Μορντασόφ είναι πρόεδρος της χαλυβουργικής εταιρείας Severstal, με το Forbes να εκτιμά την περιουσία του σε περίπου 37 δισ. δολάρια. Δεν είναι σαφές αν βρισκόταν επί του Nord όταν αυτό διέπλευσε το Στενό του Ορμούζ.

Το Nord, η αξία του οποίου εκτιμάται σε πάνω από 500 εκατ. δολάρια, αναχώρησε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε το πρωί της Κυριακής στη μαρίνα Al Mouj, στην πρωτεύουσα του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic.

Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του διαύλου του Κόλπου βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράν συνεχίζει να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το ρωσικής σημαίας Nord κατάφερε να περάσει το Στενό, παρά το γεγονός ότι τα ιδιωτικά σκάφη αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό τη θαλάσσια οδό από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν βαλτώσει, η Τεχεράνη έχει εστιάσει αυτή την εβδομάδα τις διπλωματικές της προσπάθειες στην ενίσχυση της σχέσης της με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξήρε τη «στρατηγική σχέση» των δύο χωρών.

Ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «μάχεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι στην αμερικανική και ισραηλινή πίεση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Αραγτσί ανάρτησε φωτογραφίες στο X, στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστός να ανταλλάσσει χειραψίες με τον Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν το βάθος και την ισχύ της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης», έγραψε στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».



Πηγή: skai.gr

