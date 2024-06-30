Σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις Τουρκίας και Συρίας

Στο φόντο το Κρεμλίνο και οι εκλογές στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ, οι πρόεδροι Ερντογάν και Άσαντ είναι έτοιμοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους, οι οποίες έχουν διαρραγεί από το 2011 με τον συριακό εμφύλιο, όταν η Άγκυρα υποστήριξε τις δυνάμεις που ήθελαν να ανατρέψουν τον Άσαντ. Οι πρώην σύμμαχοι και στη συνέχεια άσπονδοι εχθροί φαίνεται να είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα.



Σε δηλώσεις του χθες, μετά την προσευχή της Παρασκευής, ο τούρκος πρόεδρος απάντησε σε δημοσιογράφους για την πορεία των τουρκοσυριακών σχέσεων και την δήλωση του προέδρου Άσαντ ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε πρωτοβουλίες εξομάλυνσης, με τον όρο ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει την εθνική κυριαρχία της Συρίας και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στο γενικό πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων της Τουρκίας με τα κράτη της περιοχής, ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζεται τώρα ανοιχτός σε μια πιθανή συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας για να εργαστεί προς τη βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονές του.«Η Άγκυρα και η Δαμασκός θα μπορούσαν να ενεργήσουν για την αποκατάσταση των δεσμών τους» είπε ο τούρκος πρόεδρος. «Δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί κάτι τέτοιο» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.«Ακριβώς όπως διατηρούσαμε τους δεσμούς μας πολύ ζωντανούς στο παρελθόν -κάναμε ακόμη και συνομιλίες μεταξύ των οικογενειών μας με τον κ. Άσαντ- σίγουρα δεν είναι δυνατόν (να πούμε) ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον. Μπορεί να συμβεί και δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε καμία βλέψη ή στόχο, όπως να αναμειχθούμε στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας» τόνισε ο τούρκος πρόεδρος.Στην όλη διαδικασία φαίνεται να έπαιξε ρόλο και η Ρωσία, καθώς το μήνυμα προς τον Ερντογάν από τον Άσαντ δόθηκε μέσω του απεσταλμένου της Ρωσίας στη Συρία, Αλεξάντερ Λαβρέντιεφ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στη Δαμασκό με τον Άσαντ την περασμένη Τετάρτη.Αναλυτές θεωρούν ότι θα υπάρξουν γοργά βήματα συμφιλίωσης από εδώ και στο εξής, αν και επισημαίνουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από την αμερικανικές εκλογές και την πολιτική που θα ακολουθήσει στο Συριακό ό νέος αμερικανός πρόεδρος.

