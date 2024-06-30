Το παιχνίδι με τη φωτιά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου

Αλλά για πόσον καιρό ακόμη;Μέχρι τώρα Ισραήλκαι Χεζμπολάχ φρόντισαν να αποφύγουν τον ανοιχτό πόλεμο. Αλλά θα συνεχιστεί έτσι; Τα σημεία των καιρών είναι δυσοίωνα. Μετά τον Καναδά κι άλλες χώρες, χθες και η Σαουδική Αραβία κάλεσε τους πολίτες της στο Λίβανο να εγκαταλείψουν την χώρα. Πριν από λίγες ημέρες η Χεζμπολάχ δημοσίευσε ένα βίντεο με πιθανούς στόχους στο Ισραήλ. Το υλικό από drone δείχνει διάφορους στρατιωτικούς κι άλλους στόχους, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Χάιφα. Από την ισραηλινή πλευρά δεν περνά ημέρα χωρίς προειδοποιήσεις για «ολοκληρωτικό πόλεμο» στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.



«Καταγράφουμε σταδιακή κλιμάκωση των μαχών βασικά από πέρυσι τον Οκτώβριο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού» συνοψίζει ο Μίχαελ Μπάουερ, επικεφαλής στη Βηρυτό του γραφείου του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ. «Μεταξύ άλλων έχουμε δει επανειλημμένες προσπάθειες της Χεζμπολάχ να καταρρίψει ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τουλάχιστον σε μια περίπτωση το κατάφεραν. Δηλαδή έχουμε ήδη δει μια ολόκληρη σειρά από βήματα κλιμάκωσης, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο, όπου τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά ακόμη κι αν και οι δύο πλευρές δεν το θέλουν».

«Σημείο χωρίς επιστροφή»Η Χεζμπολάχδιαθέτει περίπου 30.000 ενεργούς μαχητές και έως και 20.000 εφέδρους, σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον από τον περασμένο Μάρτιο. Ο τρόπος που λειτουργεί βασίζεται σε ένα εξαιρετικά δομημένο σύστημα ιεραρχιών σε ότι αφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων ακόμη και για τους υφιστάμενους διοικητές. Στον πόλεμο του 2006 μεταξύ Χεζμπολάχκαι Ισραήλ η πολιτοφυλακή χρειάστηκε λιγότερο από 28 δευτερόλεπτα για να στήσει μια εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών και να αποσυρθεί και πάλι. Οι επιχειρησιακές της δυνατότητες έχουν έκτοτε επεκταθεί. «Άρα το επίπεδο κλιμάκωσης είναι υψηλό» επισημαίνει ο Μπάουερ. Σε αυτό συμφωνεί και ο Πέτερ Λιντλ, εμπειρογνώμων για τις συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή στο Γερμανικό Ίδρυμα Επιστήμης και Πολιτικής με έδρα το Βερολίνο. «Αυτές οι συνεχείς προσπάθειες να τρομάξει μία πλευρά την άλλη, μπορούν φυσικά να οδηγήσουν στο να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα είδος σημείου χωρίς επιστροφή. Με την μία πλευρά να λέει ότι πρέπει να αντιδράσουμε πιο έντονα, πράγμα που με τη σειρά του παρακινεί την άλλη πλευρά να χτυπήσει πιο δυνατά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτόν τον κίνδυνο"."Το Ισραήλ έχει απόλυτη επίγνωση αυτού του κινδύνου", λέει ο Χάικο Βίμεν, από την ΜΚΟ International Crisis Group με επίκεντρο τον Λίβανο, ο οποίος έχει συνομιλήσει με Ισραηλινούς με πολύ καλές διασυνδέσεις στον στρατό. "Κατά την άποψή τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να επιτεθεί κανείς σε έναν εχθρό που προετοιμάζεται γι' αυτήν ακριβώς την επίθεση εδώ και 20 χρόνια» επισημαίνει. «Έχουν επίσης αμφιβολίες για την ιδέα να επιτεθούν στην πολιτοφυλακή με έναν στρατό που είναι κάπως εξαντλημένος μετά από αρκετούς μήνες πολέμου με τη Χαμάς. Ίσως να προσπαθήσουν να μην περάσουν τις κόκκινες γραμμές της Χεζμπολάχ, αλλά πού αυτές βρίσκονται, κανείς δεν ξέρει. Κι όταν το μάθεις, είναι σχεδόν πολύ αργά».Καθοριστική η στάση των ΗΠΑΑν πιστέψει κανείς την παλαιστινιακή εφημερίδα Al Quds που εκδίδεται στο Λονδίνο, το καθεστώς της Τεχεράνης, το οποίο έχει εγγράψει ψηλά στη σημαία του την καταστροφή του Ισραήλ, προσπαθεί επίσης να αποτρέψει έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζει η εφημερίδα, έχει δώσει εντολή στους περιφερειακούς συμμάχους του, κυρίως στις πολιτοφυλακές Χούθι της Υεμένης, να αυξήσουν ελαφρά την κλιμάκωση στο έδαφός τους. Τις τελευταίες ημέρες, οι Χούθι έχουν κάπως εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της διεθνούς ναυτιλίας, σύμφωνα με την ερμηνεία της εφημερίδας για να προειδοποιήσει η Τεχεράνη το Ισραήλ και τη Δύση για τις πιθανές συνέπειες μιας ευρύτερης σύγκρουσης.Πάνω απ' όλα, όμως, εξαρτάται από τη στάση των ΗΠΑ, λέει ο Χάικο Βίμεν. "Δεν έχουν ακόμη δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως για μια επίθεση που για το Ισραήλ αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχή σύγκρουση. Η ροή όπλων από τις ΗΠΑπρος το Ισραήλ πρέπει να είναι απεριόριστη. Χωρίς αυτό, το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να διεξαγάγει έναν τέτοιο πόλεμο». Ανησυχίες έρχονται και από τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, που φοβούνται αποσταθεροποίηση από έναν τέτοιο πόλεμο. Ειδικά στην Ιορδανία οι φονταμενταλιστές ισλαμιστές κερδίζουν έδαφος ως συνέπεια από τον πόλεμο στη Γάζα.Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.