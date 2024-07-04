Σιλιάνοφσκα: Συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα ισχυρίστηκε ότι η χώρα της έχει εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την Ελλάδα.

«Ζητώ κατανόηση. Έχουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. 'Αλλαξε το Σύνταγμα της χώρας μας, αλλάξαμε τα έγγραφά μας και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό, αλλάξαμε ακόμη και τα φρεάτια των υπονόμων. Όμως όταν υπάρχουν δύο πλευρές στη Συμφωνία, πρέπει και η άλλη πλευρά να επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας.

Το σχοινί έχει δύο άκρες και συνήθως το τραβούν δύο άτομα. Νομίζω ότι συμπεριφερθήκαμε πολύ υπεύθυνα απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας ακόμη και πριν λήξουν οι σχετικές προθεσμίες, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το ίδιο έπραξε και η Ελλάδα. Εκεί θα ακούσετε να λένε "Σκοπιανοί", "Σκόπια", θα δείτε πινακίδες "FYROM", αλλά όχι πινακίδες Βόρεια Μακεδονία . Για να μην αναφερθώ και στα μνημόνια συνεργασίας και κυρίως για το μνημόνιο σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, σε αποψινή της συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων.

Κληθείσα να σχολιάσει την ενέργειά της να αποκαλέσει τη χώρα «Μακεδονία», κατά την ορκωμοσία της στις 12 Μαΐου, η οποία προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, ενώ αποδοκιμάστηκε από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επανέλαβε πως βάσει του άρθρου 7, παρ.3 της Συμφωνίας των Πρεσπών έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» και ισχυρίστηκε, για μία ακόμη φορά, ότι δεν παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Το όνομα είναι το μεγαλύτερο σημάδι ταυτότητας και αυτό βγαίνει από μέσα μου. Ξέρω τι είναι σωστό, αλλά όταν τραγουδιέται ο εθνικός ύμνος, οι άνθρωποι κλαίνε, βάζουν το χέρι τους πάνω στην καρδιά τους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το όνομα. Δεν καταλαβαίνω πως κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι με κάποια πράγματα δεν μπορείς να είσαι και τόσο ορθολογικός, υπάρχει κάποια άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό. Δεν θέλω να εκνευρίσω κανέναν, αλλά γι΄εμένα είναι μέρος της συνήθειας μου (habitus). Για 60 χρόνια ήταν πάντα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Περί αυτού πρόκειται, χωρίς να θέλω να γίνω κακεντρεχής» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε ερώτηση αν τα επόμενα πέντε χρόνια (όσο διαρκεί η θητεία της ως πρόεδρος της Δημοκρατίας) θα εμμείνει στη στάσή της και δεν θα εκφέρει το συνταγματικό όνομα της χώρας, που είναι Βόρεια Μακεδονία , η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα απάντησε σχετικά:

Όλοι γνωρίζετε ότι είμαι η Πρόεδρος αυτής της χώρας, η οποία βάσει του Συντάγματός της ονομάζεται έτσι. Γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνω; 'Αραγε οι Έλληνες συνάδελφοί μας λένε συνεχώς Ελληνική Δημοκρατία ή Ελλάδα; Όχι. [... ]. Σέβομαι τις συμφωνίες. Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς τις παραβιάζουμε. Κάποιος άλλος τις παραβιάζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

