Oυκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσική πυραυλική επίθεση

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό επτά άλλων και κατέστρεψε λιμενικές υποδομές σήμερα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Ο Όλεχ Κίπερ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram δεν διευκρίνισε πού σημειώθηκε η πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού.
Δήλωσε ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις και τα κτίρια της διοίκησης όπως και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
