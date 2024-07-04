Οι κάλπες στη Βρετανία θα κλείσουν σε λιγότερο από μία ώρα, στις 12:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και όπως όλα δείχνουν από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, θα είναι μια ιστορική νίκη για τους Εργατικούς με τον Κιρ Στάρμερ να είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Αμέσως μόλις κλείσουν οι κάλπες, θα δημοσιευθούν και τα exit polls, με τα πρώτα αποτελέσματα. Ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών, αναμένεται να υπάρχει μετά τις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Για τα exit polls ψηφοφόροι σε περισσότερα από 130 εκλογικά τμήματα τους ζητήθηκε από ερευνητές του Ipsos κατά την αποχώρησή τους σήμερα να συμπληρώσουν ένα εικονικό ψηφοδέλτιο για να δηλώσουν πώς ψήφισαν.

Η συμμετοχή μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική και ανέρχεται περίπου στο 67%.

Το εκλογικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αμιγώς μονοεδρικό, δηλαδή όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει απόψε τις περισσότερες ψήφους σε καθεμία από τις 650 περιφέρειες αναδεικνύεται βουλευτής. Για να προκύψει αυτοδυναμία ένα κόμμα πρέπει να συγκεντρώσει 326 έδρες.

Στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία, το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα δύναται να αναζητήσει περιθώρια συνεργασίας με μικρότερα κόμματα για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού (όπως εκείνη του Ντέιβιντ Κάμερον το 2010 με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες) ή να αποφασίσει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με στήριξη από μικρότερα κόμματα είτε παγίως είτε σε κρίσιμα νομοσχέδια (όπως εκείνη της Τερέζα Μέι το 2017 με το DUP).

Σημειώνεται δε πως οι σημερινές εκλογές γίνονται με σημαντικές αλλαγές συνόρων σε 584 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες ανά τη χώρα. Η αλλαγή έχει γίνει ώστε να υπάρχει πιο ισότιμη κατανομή πληθυσμού, δηλαδή περίπου 72.000 ψηφοφόροι ανά περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.