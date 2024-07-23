Η αστυνομία του Ιλινόις (ΗΠΑ) έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα σώματος που δείχνει τις χαοτικές στιγμές που οδήγησαν στον θανατηφόρο πυροβολισμό μιας γυναίκας που είχε τηλεφωνήσει στην Άμεση Δράση για να αναφέρει έναν ύποπτο εισβολέα στο σπίτι της.

Η δολοφονία της Sonya Massey, 36 ετών, το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, οδήγησε σε ποινικές διώξεις εναντίον ενός από τους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στο σπίτι της ενώ το περιστατικό καταδίκασε ο Αμερικανός προέδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο αναπληρωτής του σερίφη της κομητείας Sangamon Sean Grayson απολύθηκε από την αστυνομία και κατηγορήθηκε για φόνο και υπηρεσιακή παράβαση. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Τη Δευτέρα, η Αστυνομία του Ιλινόις έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα σώματος που δείχνει τους αστυνομικούς να φωνάζουν στην κυρία Massey να βάλει κάτω μια κατσαρόλα με βραστό νερό καθώς στρέφουν εναντίον της τα πιστόλια τους.

Το περιστατικό ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Ιουλίου όταν η κ. Massey κάλεσε την αστυνομία στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ, 200 μίλια (320 χιλιόμετρα) νότια του Σικάγο, για να αναφέρει ότι πίστευε ότι κάποιος είχε εισβάλει στην ιδιοκτησία της.

Οι αστυνομικοί την ακολούθησαν όταν η κυρία Massey μπήκε στο σπίτι της και την παρακολουθούσαν καθώς έψαχνε για την ταυτότητά της.

Στο βίντεο, οι αστυνομικοί μιλούν αρχικά ήρεμα μαζί της όταν ο αστυνομικός βλέπει μια κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα, κάνει χειρονομίες προς το μέρος της και λέει, «δεν χρειαζόμαστε φωτιά όσο είμαστε εδώ».

Η κυρία Massey περπατά προς τη κουζίνα για να βγάλει την κατσαρόλα.

Στη συνέχεια, σηκώνει την κατσαρόλα και ο άλλος αστυνομικός οπισθοχωρεί: «Μακριά από το καυτό νερό που αχνίζει», λέει.

«Σε επιπλήττω στο όνομα του Ιησού», απαντά δύο φορές.

Φαίνεται να ακούγεται πως ο αστυνομικός λέει «Καλύτερα όχι»....«Αλλιώς ορκίζομαι στον Θεό ότι θα σε πυροβολήσω στο πρόσωπο», λέει ο αστυνομικός

Στη συνέχεια, τραβάει το όπλο του και το στρέφει προς το μέρος της, και εκείνη σκύβει και λέει: «Εντάξει, συγγνώμη» σηκώνοντας την κατσαρόλα, όπως δείχνει το βίντεο.

«Πέτα την κατσαρόλα» φωνάζουν και οι δύο αστυνομικοί

Ακούγονται τρεις πυροβολισμοί. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής, ένας αστυνομικός λέει «πυροβολισμοί».

Αφού την πυροβόλησε, ο αστυνομικός φέρεται να λέει: «Τι άλλο να κάνουμε, δεν δέχομαι ζεστό βραστό νερό στο πρόσωπο».

Τη Δευτέρα, το γραφείο του εισαγγελέα της πολιτείας Sangamon δήλωσε ότι ο αστυνομικός δεν δικαιολογείται για τη χρήση βίας στην κυρία Massey.

Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι είναι «συγκλονισμένος».

«Η Sonya Massey, μια αγαπημένη μητέρα, φίλη, κόρη και νεαρή μαύρη γυναίκα, θα έπρεπε να είναι ζωντανή σήμερα», είπε.

«Ο θάνατος της Sonya στα χέρια ενός αξιωματικού που ανταποκρίθηκε (σε περιστατικό) μας υπενθυμίζει ότι πολύ συχνά οι Μαύροι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν φόβους για την ασφάλειά τους».

Οι δικηγόροι της οικογένειας της κυρίας Massey επαίνεσαν τους εισαγγελείς για την ταχεία δράση τους κατά του αστυνομικού.

Ο δικηγόρος Benjamin Crump είπε ότι το βίντεο «θα συγκλονίσει τη συνείδηση ​​της Αμερικής».

«Είναι τόσο παράλογο, τόσο αχρείαστο, τόσο αδικαιολόγητο, τόσο αντισυνταγματικό», είπε ενδεικτικά.

