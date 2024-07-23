Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Νάπολη: Κατέρρευσε μπαλκόνι σε παλιό κτίριο -  Δύο νεκροί και 13 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά 

Το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου έπεσε πάνω στα άλλα μπαλκόνια, παρασύροντας δεκάδες ανθρώπους 

Νάπολη: Κατέρρευσε μπαλκόνι σε παλιό κτίριο -  Δύο νεκροί

Εσωτερικό μπαλκόνι κατέρρευσε το βράδυ χθες, Δευτέρα, στη λαϊκή συνοικία Σκάμπια της Νάπολης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 13, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εξώστης που εξυπηρετούσε ως πέρασμα στον τρίτο όροφο του κτηρίου, κατέρρευσε γύρω στις 22:30 τοπική ώρα πάνω σε εκείνους χαμηλότερων ορόφων, όπου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι.

Ένας 29χρονος, παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης δύο ετών, και μία 35χρονη γυναίκα υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της νότιας μητρόπολης.

Τα επτά παιδιά που τραυματίστηκαν, ηλικίας από δύο έως επτά ετών, νοσηλεύονται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο. Δύο από αυτά, που έχουν υποστεί κυρίως κατάγματα, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

napoli

Κάπου 500 οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν, κυρίως εκείνες που είχαν εγκλωβιστεί στους χαμηλότερους ορόφους χρησιμοποιώντας την κινητή κλίμακα της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Ο δήμαρχος της πόλης, Γκαετάνο Μανφρέντι, μετέβη στο σημείο στη διάρκεια της νύχτας και εξέφρασε «βαθύτατη θλίψη απέναντι στην τραγωδία». 

Προς κατεδάφιση το κτίριο

Το κτήριο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος επιβλητικών κατασκευών που αποκαλούνται "τα ιστία" λόγω του χαρακτηριστικού σχήματός τους, το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση. Το συγκρότημα αυτό, που βρίσκεται σε μία από τις πιο φτωχές συνοικίες της Νάπολης, αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο ενός σχεδίου αστικής ανάπλασης που ξεκίνησε τον Απρίλιο από τον Δήμο της Νάπολης. Πολλά άλλα "ιστία" έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

Ο δήμαρχος της πόλης διαβεβαίωσε πως "το σχέδιο ανάπλασης των 'ιστίων' δεν σταματάει" και πως "η δέσμευση υπέρ της Σκάμπια θα είναι ακόμη πιο ισχυρή από προηγουμένως".

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε σε μήνυμα στην πλατφόρμα X την αλληλεγγύη της με "τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους τραυματίες" , εκφράζοντας "ευγνωμοσύνη προς τους πυροσβέστες και όλους εκείνους που κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν" τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η Ιταλία έχει υπάρξει πολλές φορές το θέατρο παρόμοιων δυστυχημάτων που συνδέονται με την κακή ποιότητα των κατασκευών καθώς και την έλλειψη συντήρησής τους. Το 2018, η κατάρρευση μιας γέφυρας στη Γένοβα είχε προκαλέσει τον θάνατο 43 ανθρώπων.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Νάπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark