Νάπολη: Κατέρρευσε μπαλκόνι σε παλιό κτίριο -  Δύο νεκροί

Εσωτερικό μπαλκόνι κατέρρευσε το βράδυ χθες, Δευτέρα, στη λαϊκή συνοικία Σκάμπια της Νάπολης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 13, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Two dead, 13 wounded in Naples balcony collapse. Seven children among the injured in Scampia building incident #ANSA https://t.co/NBjBpnWPwz July 23, 2024

Ο εξώστης που εξυπηρετούσε ως πέρασμα στον τρίτο όροφο του κτηρίου, κατέρρευσε γύρω στις 22:30 τοπική ώρα πάνω σε εκείνους χαμηλότερων ορόφων, όπου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι.

Ένας 29χρονος, παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης δύο ετών, και μία 35χρονη γυναίκα υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της νότιας μητρόπολης.

Τα επτά παιδιά που τραυματίστηκαν, ηλικίας από δύο έως επτά ετών, νοσηλεύονται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο. Δύο από αυτά, που έχουν υποστεί κυρίως κατάγματα, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Κάπου 500 οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν, κυρίως εκείνες που είχαν εγκλωβιστεί στους χαμηλότερους ορόφους χρησιμοποιώντας την κινητή κλίμακα της πυροσβεστικής, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Ο δήμαρχος της πόλης, Γκαετάνο Μανφρέντι, μετέβη στο σημείο στη διάρκεια της νύχτας και εξέφρασε «βαθύτατη θλίψη απέναντι στην τραγωδία».

Προς κατεδάφιση το κτίριο

Το κτήριο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος επιβλητικών κατασκευών που αποκαλούνται "τα ιστία" λόγω του χαρακτηριστικού σχήματός τους, το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση. Το συγκρότημα αυτό, που βρίσκεται σε μία από τις πιο φτωχές συνοικίες της Νάπολης, αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο ενός σχεδίου αστικής ανάπλασης που ξεκίνησε τον Απρίλιο από τον Δήμο της Νάπολης. Πολλά άλλα "ιστία" έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

The Vele di Scampia, also known as the "Sails of Scampia," are iconic buildings in Naples. Designed by architect Francesco Di Salvo in the 1960s, they were part of a modernist vision to create a utopian living environment.



It ended as a failure. A thread 🧵 pic.twitter.com/nzctlTCssk — Glimpses of Culture 🏛️ (@CharmOfCulture) June 26, 2024

Ο δήμαρχος της πόλης διαβεβαίωσε πως "το σχέδιο ανάπλασης των 'ιστίων' δεν σταματάει" και πως "η δέσμευση υπέρ της Σκάμπια θα είναι ακόμη πιο ισχυρή από προηγουμένως".

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εξέφρασε σε μήνυμα στην πλατφόρμα X την αλληλεγγύη της με "τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους τραυματίες" , εκφράζοντας "ευγνωμοσύνη προς τους πυροσβέστες και όλους εκείνους που κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν" τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η Ιταλία έχει υπάρξει πολλές φορές το θέατρο παρόμοιων δυστυχημάτων που συνδέονται με την κακή ποιότητα των κατασκευών καθώς και την έλλειψη συντήρησής τους. Το 2018, η κατάρρευση μιας γέφυρας στη Γένοβα είχε προκαλέσει τον θάνατο 43 ανθρώπων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

