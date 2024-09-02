Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σήμερα σε ένα τρένο του προαστιακού στο Σικάγο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, σημειώνοντας ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Η αστυνομία κλήθηκε νωρίς το πρωί στο σημείο και βρήκε τα τέσσερα θύματα στον σταθμό του Φόρεστ Παρκ, το τέρμα της μπλε γραμμής του τρένου. Οι τρεις ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν οι διασώστες, ο τέταρτος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

«Όλα τα θύματα ήταν επιβάτες στο τρένο», είπε ο υποδιοικητής της αστυνομίας του Φόρεστ Παρκ, ο Κρίστοφερ Τσιν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Χάρη στις κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε ένας ύποπτος ο οποίος συνελήφθη το πρωί. «Βρέθηκε ένα όπλο», είπε ο Τσιν.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο δράστης δεν γνώριζε τα θύματα, τα οποία κατά τα φαινόμενα ήταν άστεγοι που μετακινούνταν με το τρένο. Δεν φαίνεται επίσης να επρόκειτο για απόπειρα ληστείας αλλά τα θύματα επιλέχθηκαν στην τύχη.

Ο Τσιν είπε ότι επρόκειτο για ένα «μεμονωμένο επεισόδιο» και δεν υπάρχει κάποια απειλή για την κοινότητα.

Η θνησιμότητα από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ δεν έχει μέτρο σύγκρισης στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Το φαινόμενο εξηγείται λόγω της ευρείας διάδοσης των όπλων, καθώς ένας στους τρεις ενήλικους έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα και σχεδόν ένας στους δύο Αμερικανούς ζει σε σπίτι όπου υπάρχει ένα όπλο. Τον Ιούνιο ο αρχίατρος των ΗΠΑ Βίβεκ Μέρθι χαρακτήρισε «κρίση δημόσιας υγείας» τη βία των πυροβόλων όπλων, επισημαίνοντας ότι από το 2020 είναι η κύρια αιτία θανάτου των παιδιών και των εφήβων, μπροστά από τα τροχαία δυστυχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

