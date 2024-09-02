Η Χαμάς απείλησε απόψε ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν στους συγγενείς τους «τυλιγμένοι σε σάβανα» εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Ο Άμπου Ουμπάινταν, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση έδωσε νέες οδηγίες στους φύλακες για το πώς να χειριστούν τους ομήρους εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν στα σημεία όπου βρίσκονται, στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός ανέσυρε νεκρούς έξι ομήρους από μια σήραγγα στη Ράφα και κατηγόρησε τη Χαμάς για τον θάνατό τους. Ο Ουμπάιντα από την πλευρά του απάντησε ότι η οργάνωση επιρρίπτει την ευθύνη στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νέες οδηγίες, τις οποίες δεν διευκρίνισε, δόθηκαν στους φρουρούς των ομήρων μετά την επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων από τις ισραηλινές δυνάμεις, τον Ιούνιο. Σε εκείνη την επιχείρηση ο στρατός απελευθέρωσε τους ομήρους εξαπολύοντας μια επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

«Η επιμονή του Νετανιάχου να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους μέσω στρατιωτικών πιέσεων, αντί να επισφραγίσει μια συμφωνία, σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους σαβανωμένοι. Οι οικογένειες πρέπει να επιλέξουν αν τους θέλουν νεκρούς ή ζωντανούς», είπε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

