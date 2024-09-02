H ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Ιταλίδα Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε σήμερα ότι η "γενοκτονική βία του Ισραήλ" στη Γάζα κινδυνεύει να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη.

Η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας, η οποία έχει λάβει εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά δεν μιλά εκ μέρους της οργάνωσης, κατηγόρησε επανειλημμένα το Ισραήλ για "γενοκτονία" των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σε νέα ανακοίνωση, η αξιωματούχος δηλώνει ότι "η γενοκτονική βία του Ισραήλ κινδυνεύει να ξεπεράσει τα όρια της Γάζας και να εξαπλωθεί σε όλο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος".

"Το ισραηλινό απαρτχάιντ στοχεύει ταυτόχρονα τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο μιας συνολικής διαδικασίας εξόντωσης, αντικατάστασης και εδαφικής επέκτασης", κατηγόρησε η Αλμπανέζε.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, υπάρχει έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, όπου σχεδόν 490.000 Ισραηλινοί ζουν στους εβραϊκούς οικισμούς ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

"Η ατιμωρησία που παρέχεται εδώ και πολύ καιρό στο Ισραήλ επιτρέπει την αποπαλαιστινοποίηση" των κατεχόμενων εδαφών, "αφήνοντας τους Παλαιστίνιους στο έλεος των δυνάμεων που επιδιώκουν να τους εξοντώσουν ως εθνοτική ομάδα", κατηγόρησε η Αλμπανέζε

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει "να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να μπει αμέσως τέλος αμέσως στον κίνδυνο γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού" και "τελικά, να τεθεί τέλος στον εποικισμό του παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ".

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.205 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 251 άνθρωποι απήχθησαν, 97 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί σύμφωνα με τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ διεξήγαγε μεγάλη αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, η οποία μετρά ήδη τουλάχιστον 40.786 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

