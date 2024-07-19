Δυο μεγάλα δεξαμενόπλοια έχουν πάρει φωτιά στα ανοικτά της Σιγκαπούρης, κοντά στο νησάκι Pedra Branca, ανακοίνωσαν οι αρχές της ασιατικής πόλης-κράτους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο τάνκερ "Hafnia Nile", υπό σημαία Σιγκαπούρης, και σε ακόμη ένα πλοίο, το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου "Ceres I", υπό σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πέντρα Μπράνκα.

Το CERES I ναυπηγήθηκε το 2001, έχει μήκος 329.95 μέτρα και το πλάτος 60 μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τα δύο τάνκερ συγκρούστηκαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Μάλιστα το "Ceres I" είναι ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου» που συνήθως εμπλέκεται στο εμπόριο Ιράν/Βενεζουέλας.

Two oil tankers near Singapore are on fire.



Panamax-sized products carrier Hafnia Nile (9766217) and VLCC Ceres I (9229439) collided on Friday. The later is a 'dark fleet' tanker usually involved in Iranian / Venezuelan trade.



Photo via Singapore Navy https://t.co/nzdxNdS9GT pic.twitter.com/k0cHcPyrLX — Javier Blas (@JavierBlas) July 19, 2024

Το δεξαμενόπλοιο Panamax Hafnia Nile, χωρητικότητας 74.000 τόνων, μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια νάφθα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την Kpler και την LSEG.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι καύσιμο μετέφερε το Ceres I, χωρητικότητας 300.000 τόνων Τελευταία φορά επισημάνθηκε ότι μετέφερε ιρανικό αργό, από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Μεγάλη ανησυχία για περιβαλλοντική μόλυνση

Το ναυτικό αυτό ατύχημα «εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τους αυξανόμενους κινδύνους για τη θαλάσσια κυκλοφορία, το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές σε μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου» αναφέρει το Bloomberg.

Τα 22 μέλη του πληρώματος του "Hafnia Nile" και τα 40 στο "Ceres I" καταγράφηκαν όλα σώα.

Το "Hafnia Nile" ναυπηγήθηκε το 2017, έχει μήκος 228 μέτρα και πλάτος 32

Σύμφωνα με το Reuters, oι περιβαλλοντικές αρχές στη γειτονική Μαλαισία δήλωσαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για δράση σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδων.

Το πολεμικό ναυτικό της Σιγκαπούρης ανήρτησε στα social media φωτογραφίες που εικονίζουν πυκνό καπνό να αναδίδεται από τα φλεγόμενα πλοία και μέλη πληρώματος που επιβιβάζονται στη φρεγάτα RSS Supreme.

Η MPA «ζήτησε από διερχόμενα πλοία να συμμετάσχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανέφερε η αρχή σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, προσθέτοντας πως η φρεγάτα RSS Supreme και στρατιωτικό ελικόπτερο παρείχαν βοήθεια.

Δυο μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε γενικό νοσοκομείο της Σιγκαπούρης, ανέφερε χωριστή ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, που δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

