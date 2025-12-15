Λογαριασμός
Τιτανομαχία στη Ρωσία: Κλωτσοπατινάδα Άγιου Βασίλη, Μίκι Μάους και Spider Man - Δείτε βίντεο

Ο Άγιος Βασίλης καταφέρνει ισχυρά χτυπήματα στον άμοιρο Spider Man, ενώ ο Μίκι Μάους προσπαθεί να βοηθήσει τον Santa - Τα πλάνα θυμίζου κωμωδία... 

Άγιος Βασίλης

«Άγιος Βασίλης έρχεται».... με άγριες διαθέσεις. Μετά τη συμπλοκή Άγιων Βασίλιδων στο Αζερμπαϊτζάν, τώρα έρχεται το άτυπο sequel, αλλά ενισχυμένο, με Άγιο Βασίλη και Μίκι Μάους εναντίον του «ανθρώπου αράχνη».

Πρόκειται για μια πραγματική τιτανομαχία, με τον Άγιο Βασίλη να καταφέρνει ισχυρά χτυπήματα στον άμοιρο Spider Man, ενώ ο Μίκι Μάους προσπαθεί να βοηθήσει τον Santa. Πάντως και ο αραχνάνθρωπος αντιστέκεται αξιοπρεπώς στο βίντεο με τα πλάνα να θυμίζουν κωμωδία. 

Δεν γνωρίζουμε ποιος νίκησε στην κλωτσοπατινάδα, σε τι κατάσταση ήταν η υγεία όλων και αν βρέθηκαν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. 

