Σιγιάρτο: Zητά από τον Ρούτε να σταματήσει να «τροφοδοτεί τις πολεμικές εντάσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, κάλεσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να σταματήσει να «τροφοδοτεί τις πολεμικές εντάσεις», όπως επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβατς.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Ρούτε δείχνουν ότι «στις Βρυξέλλες όλοι έχουν συστρατευθεί ενάντια στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ» και ότι οι ισχυρισμοί του γενικού γραμματέα «μαχαιρώνουν πισώπλατα τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ουγγαρία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Ρούτε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ σε πέντε χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τους «ανεύθυνους» και «επικίνδυνους».

Πηγή: skai.gr

