Ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν χθες νεκροί μέσα στο σπίτι τους, από την κόρη του Ράινερ, Ρόμι, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Επισήμως, οι αρχές δεν έχουν δώσει αιτία θανάτου, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ζευγάρι μαχαιρώθηκε θανάσιμα, πιθανότατα από τον γιο τους, Νικ.

Rob Reiner and his wife Michele were found dead in their Los Angeles home by their daughter, Romy, multiple sources tell PEOPLE.



According to the sources, Rob and Michele were killed by their son, Nick.



📷: John Nacion/Variety via Getty pic.twitter.com/NopYvBe62M — People (@people) December 15, 2025

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως διπλή ανθρωποκτονία. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Η Ρόμυ Ρέινερ (αριστερά) βρήκε τους γονείς της σφαγιασμένους, μέσα σε μια λίμνη αίματος, μέσα στο σπίτι τους

«Αυτή τη στιγμή, δεν αναζητάμε κανέναν ως ύποπτο ή ως άτομο ενδιαφέροντος, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Θα ανακριθούν πολλά μέλη της οικογένειας για να μάθουμε τα γεγονότα» δήλωσε ο αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Άλαν Χάμιλτον.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το περιοδικό PEOPLE, το οποίο επικαλείται «πολλαπλές πηγές», ως ύποπτος για τους δύο φόνους θεωρείται ο 32χρονος γιος του ζεύγους, Νικ, ο οποίος υπήρξε τοξικομανής και άστεγος. Ο Νικ Ράινερ ανακρίνεται, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Πυροσβέστες κλήθηκαν σε κατοικία στη γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, όπου βρήκαν νεκρό το ζευγάρι χωρίς να δώσουν αμέσως πληροφορίες για τις ταυτότητές τους ούτε για τις συνθήκες των θανάτων τους.

Ο Ράινερ ήταν καταξιωμένος κινηματογραφιστής του Χόλιγουντ, με ταινίες που θεωρούνται κλασικές, όπως οι The Princess Bride, When Harry Met Sally, This Is Spinal Tap, Stand by Me, The American President, Misery, A Few Good Men.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες δήλωσε στο BBC ότι έλαβαν κλήση γύρω στις 15:38 τοπική ώρα για παροχή ιατρικής βοήθειας σε σπίτι στην οδό Chadbourne.

Σύμφωνα με το CNN το ζευγάρι βρήκε νεκρό μέλος της οικογένειας που πήγε στο σπίτι.

Το Μπρέντγουντ είναι μια εύπορη γειτονιά του Λος Άντζελες και κατοικία πολλών διασημοτήτων.

Ο Ράινερ, που ήταν τηλεοπτικός σταρ τη δεκαετία του 1970, παίζοντας τον Meathead στην πρωτοποριακή κωμική σειρά All in the Family, ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981. Είναι θετός πατέρας της κόρης της Μάρσαλ, της ηθοποιού Τρέισι Ράινερ.

Αργότερα παντρεύτηκε τη Μισέλ Ράινερ, ηθοποιό και φωτογράφο, το 1989. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά μαζί: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι.

Ο Καρλ Ράινερ είχε γεννηθεί στο Μπρονξ το 1947. Ο πατέρας του ήταν ο πολύ γνωστός κωμικός Καρλ Ράινερ και η μητέρα του η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Εστέλ Λεμπόστ.

Συλλυπητήρια από Κάμαλα Χάρις, Μπαράκ Ομπάμα

Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ «αγαπημένους φίλους» και θρήνησε τον θάνατό τους σε ανάρτησή της στο X.

«Το έργο του Ρομπ Ράινερ έχει επηρεάσει γενιές Αμερικανών. Οι χαρακτήρες, οι διάλογοι και οι εικόνες που έδωσε ζωή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι υφασμένοι στον ίδιο τον ιστό της κουλτούρας μας. Ο Ρομπ αγαπούσε τη χώρα μας, νοιαζόταν βαθιά για το μέλλον του έθνους μας και αγωνίστηκε για τη δημοκρατία της Αμερικής», δήλωσε η Χάρις.

«Ο Ρομπ και η σύζυγός του Μισέλ αγαπιόντουσαν πολύ», πρόσθεσε. «Ήταν αγαπημένοι φίλοι και ο Νταγκ κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου τους. Οι σκέψεις μας είναι με τους δικούς τους ανθρώπους σε αυτή την τραγική στιγμή».

Rob Reiner's work has impacted generations of Americans. The characters, dialogue, and visuals he brought to life in film and television are woven throughout our culture. Rob loved our country, cared deeply about the future of our nation, and fought for America's democracy.



Rob… — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 15, 2025

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Πηγή: skai.gr

