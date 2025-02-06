Σίδνεϊ: 102 φίδια συλλέχθηκαν από τον κήπο σπιτιού

Το να ζεις στην Αυστραλία σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να αποδεχτείς το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα συναντήσεις ένα με δύο φίδια στο σπίτι σου. Όμως, ένας κάτοικος στο Σίδνεϊ ήρθε αντιμέτωπος με πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε να διανοηθεί, αφού ανακαλύφθηκαν στον κήπο του 102 τρομακτικά δηλητηριώδη ερπετά.

Ο Ντέιβιντ Στάιν, εντόπισε αρχικά, μερικά φίδια σε έναν λοφίσκο από σάπια φύλλα στην αυλή του, στα προάστια του Σίδνεϊ και τηλεφώνησε στο Reptile Relocation Sydney, προκειμένου το τελευταίο να έρθει να ρίξει μια ματιά.

Όταν ο κυνηγός φιδιών Ντίλαν Κούπερ ολοκλήρωσε το σκάψιμο, είχε ανακτήσει συνολικά 102 φίδια - πέντε ενήλικα και 97 νεογέννητα, είπε στο CNN, ο ιδιοκτήτης του Reptile Relocation Sydney, Cory Kerewaro.

Τα μαύρα φίδια με την κόκκινη κοιλιά είναι ένα είδος δηλητηριώδους φιδιού και είναι γνωστό ότι τα θηλυκά συγκεντρώνονται για να γεννήσουν, είπε ο Kerewaro.

Το ασυνήθιστο σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έγινε μάρτυρας της συλλογικής γέννησης δεκάδων φιδιών.

«Δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά», είπε ο Kerewaro. «Είναι αρκετά παράξενο».

Ένα από τα θηλυκά φίδια γέννησε ακόμα περισσότερα φίδια μέσα στην τσάντα που τα τοποθέτησαν οι κυνηγοί για να τα μεταφέρουν, πρόσθεσε ο Kerewaro, ο οποίος είπε ότι χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να αφαιρέσει όλα τα φίδια ο Κούπερ.

Ο Στάιν κάλεσε τους κυνηγούς φιδιών την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με τον Kerewaro, καθώς τα φίδια θα είχαν διασκορπιστεί στη γειτονιά.

«Μόλις είχαν γεννηθεί και ήταν έτοιμα να βγουν στον κόσμο», είπε ο Kerewaro. «Μας πήρε την κατάλληλη στιγμή».

Ο Στάιν, ο οποίος ζει στο Horsley Park, περίπου 32 χλμ από το κέντρο της πόλης, είπε στην πρωινή εκπομπή "Sunrise" την Πέμπτη ότι εντόπισε τα φίδια την περασμένη εβδομάδα στις περιοχές που είχε τοποθετήσει σάπια φύλλα για να διατηρήσει τα δέντρα του υγιή.

«Είδα ένα σωρό φίδια στο σωρό με σάπια φύλλα… σε σημείο που ανατρίχιασα ολόκληρος», είπε. «Όταν έφερα τη φωτογραφική μηχανή μου… μπήκαν στο σωρό με τα σάπια φύλλα».

Ο Στάιν είπε ότι αρχικά νόμιζε ότι υπήρχαν περίπου έξι φίδια, προσθέτοντας: «Ήταν τρομακτικό».

Είπε ότι η σύζυγός του έψαξε στο Διαδίκτυο και διαπίστωσε ότι τα θηλυκά μαζεύονται συχνά όταν πρόκειται να γεννήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλά ακόμη στο δρόμο, κάτι που τον ώθησε να επικοινωνήσει με το Reptile Relocation Sydney.

Ο Στάιν είπε ότι, ενώ ήταν «συναρπαστικό να παρακολουθώ το όλο θέμα», ένιωθε «καλά τώρα που έφυγαν».

Τα φίδια θα απελευθερωθούν τώρα σε ένα εθνικό πάρκο, είπε ο Kerewaro.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.