Φιλιππίνες: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν αεροσκάφος που είχε ναυλωθεί από τον αμερικανικό στρατό συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανίλα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (U.S. Indo-Pacific Command ή INDOPACOM), διευκρινίζεται ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός και τρεις εξωτερικοί συνεργάτες σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

🇺🇸🇵🇭 An American service member and three defense contractors were killed in a plane crash involving a Beech King Air 350 aircraft in Maguindanao del Sur, Philippines, on February 6, 2025 pic.twitter.com/B4ShFFTUMv — The Global Beacon (@globalbeaconn) February 6, 2025

Το αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή «συλλογής πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης» κατόπιν «αιτήματος των φιλιππινέζων συμμάχων μας», αναφέρει η ανακοίνωση της INDOPACOM, στην οποία υπογραμμίζεται πως στο αεροσκάφος υπήρχαν «τέσσερις επιβαίνοντες» και «δεν υπάρχουν επιζώντες».

Το Φιλιππινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων (PNA) μετέδωσε πως το αεροσκάφος ήταν ένα Beechcraft King Air 300, το οποίο συνετρίβη σε χωράφι στην κοινότητα Αμπάτουαν.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

