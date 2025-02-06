Γαλλία: Συνελήφθη οδηγός με 380 κιλά κοκαΐνης στο αυτοκίνητό του

Οδηγός αυτοκινήτου που μετέφερε 380 κιλά κοκαΐνης συνελήφθη στη νοτιοδυτική Γαλλία κατά την άφιξή του από την Ισπανία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Η επιτυχία της γαλλικής Δίωξης Ναρκωτικών (OFAST) σημειώθηκε ύστερα από την κατάσχεση 850 κιλών κάνναβης από τις τελωνειακές αρχές στα τέλη Νοεμβρίου.

Οι άνδρες της OFAST που συμμετείχαν στην έρευνα, υποψιάζονταν πως στο «ύποπτο» αυτοκίνητο θα εντόπιζαν κάνναβη, αλλά διαπίστωσαν έκπληκτοι πως ήταν φορτωμένο με κοκαΐνη. Εκτιμούν πως τα ναρκωτικά προορίζονταν για τη βόρεια Γαλλία.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στα ισπανικά σύνορα, οι κατασχέσεις κοκαΐνης καταγράφουν σημαντική αύξηση από το 2023, ξεπερνώντας τα 400 κιλά ετησίως τα δύο προηγούμενα χρόνια, επισημαίνουν δικαστικές πηγές στο AFP. Οι πρώτες κατασχέσεις του 2025 έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ αυτό το επίπεδο, φθάνοντας τα 545 κιλά.

Στις 23 Ιανουαρίου, είχαν εντοπιστεί 165 κιλά κοκαΐνης σε φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Α9 των Ανατολικών Πυρηναίων. Δύο Ιταλοί που επέβαιναν στο φορτηγό καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

