Σιάτλ: Ιαπωνικό αεροσκάφος χτύπησε αεροπλάνο της Delta ενώ τροχοδρομούσε

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε απόψε ότι το δεξί φτερό ενός τζετ της Japan Airlines χτύπησε το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Η FAA ανέστειλε προσωρινά ορισμένες πτήσεις προς το αεροδρόμιο αυτό, λόγω του συμβάντος, το οποίο διερευνάται.

Το αεροσκάφος της Delta, ένα Boeing 738-800 με 142 επιβάτες και προορισμό το Πουέρτο Βαγιάρτα, περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπάγωσης, όταν χτυπήθηκε από το Boeing 787-9 Dreamliner της Japan Airline, το οποίο είχε προσγειωθεί, προερχόμενο από το Τόκιο.

Η Delta ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες της θα ταξιδέψουν με άλλο αεροσκάφος. Η εταιρεία θα συνεργαστεί επίσης με την FAA και άλλες υπηρεσίες στην έρευνα.

Η Japan Airlines δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

